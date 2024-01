Jeni de la Vega ya no se casa con Eleazar Gómez, pero se queda con el anillo: "Nunca pidió que se lo regresara"

Jeni de la Vega ya ha confirmado los rumores de que se disolvió su compromiso con Eleazar Gómez, sin embargo, destaca que fue en los mejores términos, pues si bien, en este momento sólo son amigos, no descartan que en un futuro puedan reanudar su relación, si ambos se encuentran dispuestos a hacerlo, ya que mientras que fueron novios se dieron cuenta que, lo más importante, es cuidarse a una o uno mismo para, entonces, estar bien con los demás.

A pesar de que ya no se casaran, de la Vega aún conserva el anillo de compromiso que el actor le entregó en septiembre pasado, a tan sólo tres meses de haber comenzado su relación, como lo contó a la revista "TVyNovelas", pues aseguró que, al llegar a la resolución de que lo mejor era no continuar con los preparativos dela boda, Eleazar no le pidió que le devolviese la joya:

"Fue un regalo que él me dio con mucho amor y nunca pidió que se lo regresara”.

Y aunque Jeni, de 29 años, aceptó que estaba muy ilusionada con su boda, a tal grado que ya lo tenía casi todo listo, también reconoció que se precipitaron a la hora de tomar la decisión de formalizar.

"Siendo muy sincera, creo que sí me apresuré demasiado en aceptar y sí, no quiero estar pisando en un terreno blando, quiero estar 100 por ciento segura", destacó en el programa "En casa", donde también fue entrevistada.

Entre los preparativos que ya estaban más que listos, la conductora expresó que se encontraba el lugar donde se llevaría a cabo la recepción de invitados, así como su vestido que mandó a ser con un diseñador experto en bodas.

También aclaró que la disolución del compromiso no fue una decisión que tomó ella, sino que ambos se reunieron a conversar y cayeron en la cuenta de que su relación estaba apresurándose pero, por fortuna, dijo que ambos son muy maduros y pudieran comunicarse y comprender que lo mejor era darse un tiempo para revalorar el vínculo que los une.

“Hace tres semanas tomamos la decisión de darnos un tiempo, lo necesitábamos para estar seguros del paso que íbamos a dar, creo que para uno casarse debe pensarlo muy bien y no tomarlo a la ligera, entonces hicimos una pausa para ver si realmente era lo que yo quería hacer y no cometer un error", expresó.

Jeni también destacó lo importante que era para ella aclarar que, si terminaron, no fue por un tercero en discordia, como se llegó a decir luego de que el actor fuera captado en compañía de un joven en un yate, a tal grado que señaló que, en la actualidad, siguen hablándose y quedaron como amigos, pues su relación siempre fue motivada por el respeto y admiración mutua.

"Quedamos como amigos, no hay discordia, ni peleas, todos nos llevamos bien porque siempre hubo un respeto, él siempre me trató súperbien, siempre fue caballeroso conmigo, nunca me maltrató", puntualizó.

Finalmente, la joven no quiso adelantarse a los acontecimientos futuros, cuando fue cuestionada acerca de la probabilidad de que ella y Gómez reanuden su relación en un futuro, pues destacó que en este momento está concentrándose en impulsar su carrera y cuidar de sí misma.

"Sinceramente no sé, estoy en un momento de reencontrarme conmigo misma, me estoy dedicando tiempo a mí, estoy estudiando, me estoy cuidado más de mí, de mi persona, es lo más importante ahorita".

