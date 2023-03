Jena Malone, actriz de "Los juegos del hambre", denuncia abuso durante el rodaje de la película

Jena Malone, la actriz que encarnó a Johanna Mason en la franquicia cinematográfica de “Los Juegos del Hambre", compartió con sus seguidores uno de los momentos más duros de su vida, pues reveló que fue "víctima de abuso" mientras filmaba “Sinsajo-Parte 2”.

La famosa subió a su perfil de Instagram una imagen en la que se le ve en medio de un campo de trigo mientras está viendo hacia la cámara.

“Este tiempo en París fue extremadamente difícil para mí, estaba pasando por una mala ruptura y también fui agredida sexualmente por alguien con quien había trabajado”, escribió a un lado del post.



Foto: Instagram de Jena Malone

De acuerdo con la versión de la artista, la fotografía fue tomada después de que terminara una de las escenas de la cinta estrenada en 2015 y se tuvo que despedir del set.

“Estábamos filmando en una hermosa finca en el campo de Francia y le pedí al conductor que me dejara salir a este campo para poder llorar y capturar este momento”, relató.

Malone agregó que pese al presunto abuso, se sentía agradecida por haber formado parte del proyecto y poder conocer a personas que posteriormente se volvieron cercanas a ella.

“Una mezcla arremolinada de emociones que recién ahora estoy aprendiendo a clasificar. Desearía que no estuviera relacionado con un evento tan traumático para mí, pero creo que ese es el verdadero desenfreno de la vida. Cómo sostener el caos con la belleza”, agregó.

La también música externó que ha trabajado mucho para poder sanar: “Cómo hacer las paces con la persona que me violentó y hacer las paces conmigo misma”, detalló y agregó que ha sido complicado hablar de "Los Juegos del Hambre" sin recordar el fuerte suceso, sin embargo, estaría lista para avanzar.

“Mucho amor para ustedes, sobrevivientes. El proceso es muy lento y no lineal. Quiero decir que estoy aquí para cualquiera que necesite hablar”, dijo.

Por su parte, invitó a sus fanáticos para que le enviaran mensajes en caso de que estuvieran pasando por una situación similar o complicada.

“Envíame un mensaje privado si necesitas un espacio seguro para que te escuchen”, concluyó.

Luego de esto, su perfil de Instagram se llenó de mensajes de apoyo y hubo otros que también contaron sus “historias” de violencia.

“Esta publicación me tiene en una pérdida de palabras. Entiendo y espero que aunque el proceso sea tan lento estés bien Jena”, “Te veo y te escucho. La forma en que le diste vida a Johanna, sus agallas, su infierno ardiente”, “Tu luz (y valentía) son tan brillantes. Gracias por esto”, “Lo siento mucho, Jena... No puedo imaginar lo difícil que debe haber sido no sólo intentar aprender a curar de un evento traumático tan enorme, sino también ser vulnerable en línea al respecto”, fueron algunos de los comentarios.

Malone, quien el año pasado se declaró pansexual, saltó a la fama tras su actuación en "Bastard Out of Carolina", que salió en 1996 y por la cuál gano el Premio Artista Joven.



Foto: AP/ Jordan Strauss/Invision, Archivo El Universal