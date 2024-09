El estreno mundial del remake feminista del clásico erótico francés "Emmanuelle" inauguró este viernes el Festival de cine de San Sebastián, en una gala en la que el actor español Javier Bardem recibió su premio honorífico Donostia.

Dirigida por la directora francesa Audrey Diwan -ganadora en 2021 del León de Oro en Venecia con "L'Evènement"-, la nueva "Emmanuelle" se presenta como una "exploración del placer en una era post-Me Too".

El filme se proyectó en la gala de inauguración, en medio de una gran expectativa que quedó manifiesta en su primer pase matinal, con lleno a rebosar.

Sesenta y cinco años después de la publicación de la novela "Emmanuelle", de la franco-tailandesa Emmanuelle Arsan, y cincuenta años después del estreno de la película de culto del mismo nombre, dirigida por Just Jaeckin y protagonizada por Sylvia Kristel, la nueva versión es diferente de ambas.

"No adapté la película. Y la razón es muy fácil: nunca la he visto", explicó Diwan en conferencia de prensa este viernes en San Sebastián, aclarando que sí leyó el libro.

Protagonizada por la actriz francesa Noémie Merlant y rodada en inglés, la nueva "Emmanuelle" sí contiene algunos de los momentos que causaron sensación en su primera versión, que vieron 50 millones de espectadores, como la escena de sexo en los baños de un avión.

En cambio, si las aventuras sexuales de la primera Emmanuelle cinematográfica ocurrían en Bangkok, las de la segunda transcurren en un hotel de cinco estrellas de Hong Kong.

La película puede verse como la transformación de una mujer, explicó Noémie Merlant, confesando su identificación con Emmanuelle.

"Me vi en ella. Al principio de la película tenemos a una mujer que no es propiedad de sí misma, su cuerpo, que responde a los dictados de la sociedad y no siente placer, satisfacción, es como un robot", narró la actriz de 35 años en la conferencia de prensa.

"Y luego tenemos este viaje con ella, esta historia con ella, en la que está tratando realmente de ser Emmanuelle, y dejarse llevar, y obtener placer", añadió.

A Javier Bardem le otorgan el premio Donostia

La larga relación del actor español Javier Bardem con el certamen cinematográfico vasco tuvo esta noche un broche de oro con la entrega del premio Donostia en la gala inaugural.

Fue aquí donde en 1994 ganó su primer gran galardón, la Concha de Plata al mejor actor por dos filmes -"Días contados" y "El detective y la muerte"- pero en la edición de 2023 no pudo recibir el galardón honorífico que lleva el nombre de la ciudad -en vasco-, por la huelga de actores de Hollywood.

El actor ganador del Oscar en 2008 por "No Country For Old Men" recordó aquel premio de hace tres décadas que lanzó su carrera.

"San Sebastián es el lugar donde hace 30 años gané un premio que aún no me creo que me han dado, y aquí estoy recibiendo este de manos de mis hermanos", Carlos y Mónica, explicó, emocionado, el intérprete de 55 años.

Los otros dos premios Donostia de la 72ª edición son el director español Pedro Almodóvar y la actriz australiana Cate Blanchett, cuyo rostro protagoniza el cartel oficial del festival que luce por toda San Sebastián.

Habrá más estrellas a lo largo de los ocho días del festival (20-28 septiembre): Pamela Anderson, Lupita Nyong'o, Monica Bellucci, Tilda Swinton, Isabelle Huppert, Andrew Garfield, Charlotte Rampling y Johnny Depp, cuya segunda película como director, "Modi, Three Days on the Wing of Madness", figura en la sección oficial fuera de concurso.

La película de Depp, premio Donostia en 2021, narra las vicisitudes del pintor italiano Amedeo Modigliani en una París sacudida por la guerra en 1916.





rad