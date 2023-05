Jane Fonda revela acoso de director de cine francés: "Quería ver cómo eran mis orgasmos"

Jane Fonda habló de una de las propuestas sexuales que recibió a lo largo de su carrera como actriz, pues en una entrevista que concedió a Andy Cohen contó que el cineasta francés René Clément le dijo que para interpretar a la protagonista de su película requería intimar con ella, para conocer la forma en que tenía un orgasmo, sin embargo, la famosa activista encontró la manera de evadir dicha oferta.

En la más reciente de "Watch what happens live with Andy Cohen", el programa de entrevistas del famoso presentador estadounidense, Fonda habló de uno de los momentos más incómodos que vivió a la hora de obtener un papel para una película, después de que su entrevistador la cuestionara, solicitándole que diera el nombre de uno de las figuras del mundo del cine que, probablemente, la habrían acosado en su época.

"Menciona a un hombre en Hollywood que trató de ligarte una vez que lo rechazaste”, dijo Cohen.

Lee también: Luis Miguel lo vuelve a hacer, agota boletos en preventa y adelanta venta general

Fue entonces que Fonda, de 85 años, hizo mención de René Clément, un director francés que alcanzó gran reconocimiento en las décadas de 1950 y 1960 por cintas como "Juegos prohibidos", "Esta tierra cruel" y "A pleno sol". La actriz contó que era 1964, cuando apenas tenía cuatro años que había debutado en la pantalla grande, cuando el cineasta que, en esa época, tenía 51 años y ella 27 cuando se reunieron para hablar de "Joy house" una película de suspenso que estaba por rodar.

Y aunque Clément parecía estar convencido con la integración de Jane a la producción, donde daría vida a Melinda, una mujer enamorada del papel que interpretó Alain Delon, le expresó que, como su personaje tenía que tener un orgasmo en escena, le parecía adecuado que sostuvieran una relación sexual que lo ilustrase y, de esa manera conocer, la forma en que Jane tenía un orgasmo.

“El director francés René Clément quería acostarse conmigo porque dijo que el personaje tenía que tener un orgasmo en la película y necesitaba ver cómo eran mis orgasmos", confesó.

Lee también: Thalía habla por primera vez de la ocasión en que Raúl Velasco la llamó "corrientota"

Sin embargo, la actriz encontró la forma de evadir dicha sugerencia, pues el Clément se encontraba hablando francés en ese momento y, pese a que Jane entendió, fingió que no había comprendido ni una sola palabra: "Lo dijo en francés y yo fingí que no entendía”.

Y aunque Fonda confesó que tenía muchas otras cosas por contar con respecto a las insinuaciones sexuales que vivió en su carrera como actriz, le dijo a Cohen que había muy poco tiempo como para hablar de ello, por l oque dieron vuelta a la página y siguieron hablando de otros temas que atañen a la vida y activismos de Jane.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más





melc