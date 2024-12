James Van Der Beek, reconocido por su papel en "Dawson's Creek", anunció en redes sociales que está vendiendo camisetas autografiadas para financiar su tratamiento contra el cáncer colorrectal y, al mismo tiempo, ayudar a otras familias en situaciones similares.

En noviembre, el actor compartió con sus seguidores que había sido diagnosticado meses atrás y que, con el apoyo de sus seres queridos, se encontraba enfrentando la enfermedad con esperanza.

A través de una publicación en Instagram, detalló que el 100% de las ganancias de las camisetas, que llevan el nombre de su personaje en "Varsity Blues", serán destinadas a aliviar la carga financiera del cáncer.

"El 100% de las ganancias netas se destinarán a familias que se recuperan de la carga financiera del cáncer (incluida la mía)", escribió, junto a una imagen luciendo una camiseta azul con el número cuatro y la palabra “Moxon” en la espalda.

James Van Der Beek fue diagnosticado con cáncer colorrectal. Foto: Instagram oficial.

"Varsity Blues", película de 1999, cuenta la historia de un equipo de fútbol y su entrenador, en medio de una temporada llena de desafíos. Van Der Beek interpretó a Jonathan "Mox" Moxon.

En una reciente entrevista, Van Der Beek mostró optimismo por su evolución, y aunque no profundizó en su estado de salud, expresó que está confiado en su recuperación y sigue adelante con sus proyectos profesionales.

James Van Der Beek reflexiona sobre la vida

En uno de sus posts más recientes, el actor relató un episodio de ansiedad que experimentó una madrugada durante sus vacaciones, lo cual lo llevó a recordar una anécdota de su juventud. A los 20 años, tras alcanzar la fama, recibió una llamada de una persona que le pidió hablar con él. El motivo de la llamada, según le dijeron, era que un profesor al que apenas conocía padecía una enfermedad terminal. Aunque le pareció extraño, Van Der Beek decidió conversar.

“Había una incomodidad al principio, y me preguntó por qué había solicitado la llamada. Confundido, respondí que me habían dicho que ella lo había pedido. Resultó que no fue así, así que decidimos investigar más profundamente”, explicó.

El actor mencionó que, al final, le preguntó a la persona si había algo profundo detrás de la experiencia, y ella le compartió una reflexión que sigue acompañándolo hasta el día de hoy:

“Si piensas en la vida como un círculo, y estás en el centro de él, puedes elegir a qué parte del círculo moverte. ¿En qué energías quieres estar? Todo esto sigue existiendo, claro, y no tiene sentido negar su presencia. Pero la verdadera pregunta es: ¿dónde quieres gastar tu energía y qué realidad deseas experimentar? Depende de ti, mucho más de lo que creemos.”