James Cameron hace parada en México antes del Oscar

El productor de cine James Cameron está de visita en Puebla, donde compartió su experiencia en el mundo del cine y cómo logró materializar sus ideas a pesar de que muchos lo tacharon de loco.



Durante su participación en el primer día de actividades del Festival de la Ideas, Puebla 2023, dijo a los cerca de cinco mil presentes que él rige su vida y sus proyectos con un mantra que siempre repite y que recomienda a todos aplicarlo en varios aspectos de la vida.



El mantra que él sigue se basa en tres conceptos: esperanza, suerte y miedo. “La esperanza no es estrategia, la suerte no es un factor y el miedo no es opción”, explicó.



En su plática destacó que él tiene claro que las ideas no valen nada si no las manifiestas en la vida real, entonces las preguntas que te debes hacer son: ¿cuáles son mis ideas y qué estoy haciendo para manifestarlas?



Cameron subrayó, principalmente a los jóvenes, que nunca duden en poner en marcha sus ideas y si no resultan como esperaban, hay que volver a hacerlas porque lo último que se debe de perder es la confianza.



El director de películas taquilleras como Titanic, Terminator y Avatar, por mencionar sólo algunos de sus muchos trabajos, compartió que las ideas pueden venir de los sueños y para ejecutarlas hay que prepararse mucho en todos los aspectos.





En su caso, dijo que la idea de Titanic vino por dos razones: porque le gusta la historia y la expedición marina y entonces decidió dar un salto de fe y comenzó a preparar todo, investigar sobre la historia del hundimiento del barco.



Al film le incluyó lo que él conocía de las profundidades y le agregó la historia de amor “para que la cinta comunicara con la humanidad”.



Muchos en Hollywood no habían visto nada de la película y ya la destinaban al fracaso, por lo que dijo a los asistentes del Festival de las Ideas Puebla 2023:

-Si una idea la percibes bien, aunque parezca descabellada, tienes que actuar.



-Prepárense, la fortuna favorece a la gente preparada.

-Visualiza el fracaso y evítalo.

-No te dejes influir y mucho menos dejarte desviar de tu meta.

-Siempre habrá gente que dude, pero tú no debes darte margen para dudar.

-Todo se trata de equilibrio.



Ante la presencia de Ricardo Salinas Pliego y del gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, el también guionista relató que desde pequeño y en sus sueños tenía la idea de crear Avatar y en 1995 comenzó la aventura.



“Muchos me dijeron que estaba loco y hubo otros factores en contra, así que la tomé y la puse en un cajón, mientras seguí con otros proyectos y después de 10 años volví a sacarla. La vi y pensé que no era mala idea, me tomó tres años más de proceso y cuando vi la primera escena terminada me di cuenta que había dado ese salto de fe que les digo hagan realidad sus ideas”, comentó.



Durante la plática de más de 30 minutos insistió que las ideas pueden surgir de los sueños, incluso de las pesadillas, el tema es inspirarse e inspirar a los demás.

Cuando crea sus películas su inspiración es hacerlas para que la gente quiera verlas más de una vez y se queden con un mensaje. Posteriormente, Cameron respondió algunas preguntas durante la entrevista que condujo Javier Ibarreche y de esta manera, cerró el primer día de jornada de este festival que se desarrolla del 9 al 11 de marzo en el Auditorio Metropolitano.



James Cameron es uno de los directores de cine y guionistas más aclamados en la historia del cine. Es además, productor de cine, editor de cine, ingeniero, filántropo y explorador marino canadiense.

