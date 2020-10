Pocos minutos después de que se conociera la noticia de la muerte de Sean Connery, las redes sociales se llenaron de mensajes despidiendo al actor. Entre los artistas y personalidades que homenajearon a la estrella con sentidas palabras, hubo uno muy especial: Daniel Craig. El británico emitió un comunicado para despedir al hombre que le dio vida por primera vez a James Bond y agradecerle por su legado.

"Con profunda tristeza me enteré de la muerte de uno de los más grandes del cine. Sir Sean Connery será recordado como Bond y mucho más. Él definió una era y un estilo", comenzó redactando. "Con ingenio y encanto, sus papeles en la pantalla se pueden medir en mega watts. Él ayudó a crear el cine moderno", continuó.

"Seguirá influenciando actores y realizadores de cine por muchos años más. Mis pensamientos están con su familia y las personas que lo amaban. A donde quiera que esté, espero que tenga una cancha de golf cerca", culminó el mensaje.



Connery personificó al agente secreto entre 1962 y 1983. Su legado quedó en manos de George Lazenby en 1969 para luego pasar a las de Roger Moore entre 1973 y 1985, a las de Timothy Dalton entre 1987 y 1989 y a las de Pierce Brosnan entre 1995 y 2002. Finalmente en 2006, Craig se puso en la piel del personaje, al que continúa interpretando hasta el día de hoy.

Con un breve mensaje, la familia contó que Connery murió en Las Bahamas -lugar en donde vivía desde hace algunos años- durante la noche, mientras dormía. "Su mujer Micheline y sus dos hijos, Jason y Stephane, confirman que murió pacíficamente mientras dormía y rodeado de su familia", le dijo el representante del actor a la revista People. "Habrá una ceremonia privada seguida de un homenaje, el cual se realizará una vez que se termine lo del coronavirus", agregaron.

Los productores Michael G. Wilson y Barbara Broccoli: "Estamos devastados con la noticia de la muerte de Sir Sean Connery. Él era, y por siempre será, recordado como el James Bond original, cuyo ingreso a la historia del cine comenzó cuando pronunció aquella inolvidables palabras, 'Mi nombre es Bond...James Bond'. Él revolucionó el mundo con su ingeniosa personificación del sexy y carismático agente secreto, y es sin lugar a dudas, responsable por el éxito de la serie. Por siempre le estaremos agradecidos", continúa el mensaje, que cita a los actuales productores y guionistas de la saga.

A través de la cuenta oficial de Twitter de la saga James Bond, también confirmaron la noticia y le brindaron un homenaje. "Sir Sean Connery murió a la edad de 90 años. Él fue el primer actor en personificar a James Bond en la pantalla grande en 'El satánico Dr. No' (1962), 'De Rusia con amour', 'Dedos de oro', 'Sólo se vive dos veces', 'Operación trueno' y 'Los diamantes son eternos', dice el primer tuit publicado.

Statement from Daniel Craig

“It is with such sadness that I heard of the passing of one of the true greats of cinema. pic.twitter.com/McUcKuykR4

— James Bond (@007) October 31, 2020