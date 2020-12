"Mi papá era un titán, la vida siempre le quedó chiquita", así comienza la carta que Jaime Camil escribió para su padre, quien falleció el pasado 6 de diciembre debido a una septicemia.

El actor no se había despedido oficialmente de su papá y aprovechó su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores y amigos su sentir y algunas anécdotas.

"Le permitía a quien fuera (bueno, siempre y cuando le cayeras bien) entrar en su corazón y sentirte con la confianza de llamarle "tío", vamos, te ordenaba que le dijeras "tío", mientras más te incomodara hacerlo ¡MEJOR! ¡Su generosidad no tenía límites! si alguien necesitaba algo, fue alguien cercano o hasta un cierto desconocido, sabía que podía contar con Jaime Camil Garza... Y bueno, aunque no lo supiera! Recibía una llamada de la nada y escuchaba a mi papá diciendo: "Qué quieres?Qué necesitas? Quieres que te ponga un avión, un médico" O mejor aún: "Ya te tengo listo todo!", escribió Camil.

Asimismo agradeció a quienes le han dedicado palabras de apoyo y expresó la profunda admiración y cariño que tenía por su padre, a quien de cariño llamaba "Pá".

De la misma forma incluyó a sus medios hermanos: Kali, Erica (Issabela Camil), Melissa, Alexia y Jorge, con quienes aseguró tuvo una infancia privilegiada.

"Papito hermoso: Gracias, vuela, ve a abrazar a los amigos que se te adelantaron y méntale la madre al 'encargado' por este 2020, porque sé que sin duda así te vas a llevar con él y lo vas a traer en chinga. Te lloro, te rio, te reclamo, te extraño, te huelo y te abrazo en cada respiro , sé que el tiempo me ayudará a procesar y entender que quizá ya no haya respuesta cuando diga Pá, ya no me rascarás la espalda cuando me acueste arriba de ti, (sí, desde luego lo seguía haciendo) pero sé que en cada sentimiento ahí estarás y me escucharas siempre y seguramente te reirás mucho de todo. Mi nombre es Jaime Camil y les aseguro que palidezco ante el verdadero, original", finaliza en la carta.

Además agregó una foto de su padre para recordarlo. En los comentarios compañeros como José Ron, Omar Chaparro y Maite Perroni le mandaron sus condolencias y en pocas horas la publicación alcanzó más de 100 mil likes.

