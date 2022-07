"Jada no tuvo nada que ver": Will Smith responde preguntas sobre incidente con Chris Rock

Will Smith respondió preguntas acerca de lo ocurrido en la noche de los Premios Oscar, en la que dio una bofetada a Chris Rock, luego de que el comediante bromeara con la alopecia que padece su esposa, Jada Pinkett Smith, enfrente de toda la audiencia. El actor aseguró que Jada no tuvo nada que ver con su reacción y que todo fue debido a un comportamiento inaceptable de su parte, por lo cual pidió disculpas a Rock: “Estoy profundamente arrepentido”.

Smith se disculpa con todas y todos los afectados

“No hay ninguna parte de mí que piense que esa fue la manera correcta de comportarse en ese momento”, dijo Smith en el video publicado hoy. “Estoy profundamente arrepentido”. Y si bien, el actor señaló que busco anteriormente a Rock para disculparse, el comediante no atendió la llamada porque no sentía preparado para hacerlo.

Pero el arrepentimiento del actor no sólo fue dirigido a Chris, Smith extendió sus disculpas al hermano y a la madre de Rock, quien declaró para “US Weekly” que cuando Will golpeo a su hijo, había golpeado también a toda la familia Rock: “No me di cuenta de cuántas personas resultaron lastimadas en ese momento”, reconoció el ganador del Oscar.

El actor también trató de reivindicarse con su propia familia a quien también le pidió disculpas y aprovechó la oportunidad para asegurar que Jada no lo había alentado a llevar a cabo el golpe que propinó a Chris durante la ceremonia: “Jada no tuvo nada que ver con eso”.

¿Cuál fue la broma que Chris Rock le hizo a Jada Pinkett Smitth?

Han pasado cuatro meses desde que tuvo lugar el encuentro en el escenario de Smith y Rock. Chris se encontraba presentando una de las categorías que sería premiada, pero antes de introducir a las y los nominados, el comediante de 57 años hizo un comentario supuestamente cómico que, en principio, fue dirigido a Penélope Cruz y Javier Bardem: “Si ella pierde esta noche, él tampoco puede ganar. Javier va a rezar para que gane Will Smith”, expresó. Fue en ese momento que la broma cambió de destinatario.

Con ese primer comentario, la cámara de los Oscar enfocó a la familia Smith que se encontraba sonriendo, sin embargo, el comediante decidió continuar con la broma, enfocada en otro ángulo: “Jada, te amo. ´G.I. Jane 2´. No puedo esperar a verla”, remató. “G.I. Jane” es una película de 1997, dirigida por Ridley Scott, en la que el personaje de Demi Moore –Jordan O´Neill-e se convierte en la primera mujer en ser recluida para formar parte de la fuerza especial de la Marina, sin embargo, durante los entrenamientos, sus compañeros la subestiman, pues no creen que pueda empatar con su fuerza, y como un acto simbólico, Jordan se rapa el cabello.

Luego de escuchar este comentario, la expresión de Jada cambió radicalmente y movió los ojos desaprobatoriamente, pues ya había expresado públicamente que era un problema de salud que la afectaba emocionalmente, ya que la alopecia producía que perdiera casi todo su cabello, por lo que –en 2021- decidió llevar la cabeza rapada. Fue entonces que Will se acercó al escenario y dijo la frase que, al poco tiempo, se convertiría en uno de los episodios más recordados dentro de su carrera: “Deja el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca”. Inmediatamente, Rock contestó: “Oye, sólo fue una broma de ´G.I. Jane´. Ya no diré nada, ¿ok?”, lo demás … es historia.

