J Balvin, Bad Bunny, Eiza González llegaron a la MET Gala en representación del público Latino

El evento de exposición de moda anual del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York. dio inicio y recibió a exponentes del mundo del espectáculo en todas sus ramas desde el cine, hasta la música y los representantes latinos no podían faltar.

Los representantes latinoamericanos como J Balvin, Bad Bunny y Eiza González se hicieron presente en la MET Gala con atuendos que deslumbraron a más de uno.



La actríz sonorense Eiza González apareció luciendo un vestido blanco, con lo que parecen ser plumas que lucían a lo largo y ancho de todo el diseño de la prenda, además del toque brillante que recorre desde su escote hasta las rodillas, y un collar de grandes dimensiones colgando de su cuello, el cual gracias al escote que se une al final de su vientre luce sumamente alargado.

I Care a Lot about Eiza González's #MetGala look https://t.co/7pfrLBlt8g pic.twitter.com/jZN66IxV86

La sorpresa más grande para el público fue cuando Eiza retiró la parte superior del diseño y dejó ver que estaba compuesto por dos partes, un abrigo y el vestido largo que cuando se retiró el abrigo dejó ver la piel de sus brazos.

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar y alabaron a la actriz y su atuendo.



— Benji • Tap the Link in bio (@BenjiTheCurator) May 3, 2022

so 1960's glamour in the gilded ages?...no not working for me.

— melissa malcolm (@melissamalcolm7) May 3, 2022