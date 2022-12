Itatí Cantoral hace el papel de suegra en el cine y en la vida real

Itatí Cantoral tiene tan sólo 47 años, pero ya le tocó interpretar el papel de suegra y no sólo en la pantalla grande gracias a la cinta "Mi suegra me odia", también en la vida real, ya que su hijo Roberto tiene ya dos años de noviazgo con una chica de nombre Zairé Renata, con quien reveló se lleva muy bien .

La actriz destacó que desconoce si es o no una buena suegra; pero si de algo está segura qes que está lejos de convertirse en una pesadilla para la pareja de su hijo, tal y como lo pintan en su nueva película:

“Yo no sé si sea una suegra perfecta, pero no odio a nadie de mi familia. Considero que la suegra debe ser lo más buena onda de tu vida, porque es la mamá de tu esposo. No puedes tener un bonito matrimonio o una bonita relación, si no te llevas bien con la mamá de la persona que amas, porque no hay nada más triste que no quieran a tu madre, por eso es tan importante entre risa y risa, hablar de estos temas”, declaró.

Para ella lo verdaderamente complicado es el ver a sus hijos María Itatí, Roberto y José Eduardo crecer, sobre todo cuando es bien sabido lo unidos que son.

“Es muy difícil eso del nido vacío cuando los hijos crecen, porque empiezan hacer su vida y tú los tienes que dejar de ver como niños, darles esa libertad aún si se equivocan o no, pero para las mamás es un trance, es un tema delicado”, dijo

La actriz explicó que en las dos ocasiones que se ha casado, primero con el actor Eduardo Santamarina y después con el productor colombiano Carlos Alberto Cruz, le ha tocado muy buenas suegras, así que no tiene queja en este aspecto.

“En mi caso me divorcié por otras cosas, pero siempre he pensado que si nos lleváramos bien las suegras con las nueras, nuestras familias serían mucho más poderosas, porque dos mujeres unidas, ahí sí acabamos con el mundo, por eso no nos quieren unidas”.



Una historia de risa

El 22 de diciembre llega a las salas de cine de todo el país la película "Mi suegra me odia", protagonizada por Itatí Cantoral y la actriz chilena,Loretto Bernal; una divertida historia que invita a reflexionar sobre las diferencias, la empatía y el amor de familia.

“Siempre he pensado que no hay nada mejor que tener una familia unida, y la unión no quiere decir que todos seamos iguales, pero sí el tener una buena forma de comunicarnos, de esta forma se tendrían menos problemas”, dijo Itatí.

"Mi suegra me odia cuenta la historia" de Clara (Loretto Bernal), una mujer obsesionada con el orden y la limpieza que es invitada a pasar un fin de semana con la familia de su pareja (Jerry Velázquez), con el fin de que conozca a Regina (Itatí Cantoral), su suegra y quien es totalmente opuesta a ella.

“Hablar sobre la familia y la suegras me pareció un tema muy importante que yo quería abordar; me gustó mucho que fuera una suegra incómoda pero divertida, porque este personaje nos dice cómo ser más empáticas entre nosotras, es una película que entre risas te hace reflexionar de cosas importantes para el núcleo familiar”, dijo Cantoral.

La buena vibra que se generó entre el elenco, que lo complementan Alexis de Anda y Willy Semler, se refleja en la pantalla. Itatí comentó que como era una película de muy pocos personajes y todo sucede en una casa, esto dio pie a que se convirtieran en una producción muy unida.

La villana de telenovelas como "María la del Barrio", también habló sobre el grio que dio su carrera al pasar del drama a la comedia, hoy en un día un género que domina muy bien, gracias a que le gusta reírse de sí misma, por eso conectó con esta historia.

