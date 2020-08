Issabela Camil, víctima de la puerta maldita de Televisa

Algo sucede a la salida de la puerta 2 de Televisa San Ángel y ahora la víctima fue Issabela Camil que casi se lleva la puerta, Al tratar de esquivar unas preguntas de los medios de comunicación, la actriz no pudo esquivar la puerta del estacionamiento y al tratar de salir se quedó atorada, lo que le ocasionó una raspadura en su camioneta. Hace apenas unos días Maribel Guardia se llevó la pluma del estacionamiento.

Pasquel presume amor por su hija

Es bien sabido que la relación entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía es nada buena y en los últimos años se la han pasado de pleito en pleito, pero dentro de la familia cuya matriarca es Silvia Pinal no todo son peleas, pues las que sí llevan una relación estrecha son Sylvia Pasquel (hermana de Alejandra) y su hija Stephanie Salas y así lo presumen. Por ejemplo esta semana Pasquel compartió un video en sus redes sociales donde le da un beso en la mejilla a su hija y de fondo se escucha el tema "I love you baby", con el mensaje: "My baby ¡Te amo mi peque hermosa, eres luz en mi vida hija!".

My baby ¡Te amo mi peque hermosa, eres luz en mi vida hija ! #SiempreJuntas @StephanieSalasO pic.twitter.com/mAkJUKOBPw — Sylvia Pasquel (@SylviaPasquel) August 24, 2020





Pruebas Covid-19 ponen en jacque a producciones

Las pruebas rápidas siguen siendo controversia en el medio audiovisual mexicano. La mayoría de producciones, nos cuentan, siguen las indicaciones de optar por las PCR para detectar el virus del Covid-19, pero otras andan buscando las pruebas rápidas avaladas por Cofepris, las cuales en varias ocasiones han sido calificadas por las autoridades sanitarias por sólo tener una asertividad de un 40%.

