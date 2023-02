Issa Vegas explotó contra sus haters por este peculiar motivo

En una de sus recientes publicaciones a través de las stories de Instagram, donde la siguen más de 9 millones de personas de todas las latitudes de Latinoamérica, Issa Vegas apuntó a algunos internautas que solo se dedican a criticarla. “Compartanme su forma de ver esto”, comenzó pidiéndole a sus seguidores de la red social de Meta.



“Según algunas personas, si eres influencer fit, no puedes ser sexy o tener un OnlyFans. Como si vender contenido sexy esté peleado con saber de entrenamiento y entrenar”, comenzó escribiendo la joven de 26 años en sus stories. Además, agregó su opinión: “No le veo en donde convergen estas dos actividades o el porqué no se podría hacer ambas”.



La opinión de Issa Vegas acerca de las críticas. Fuente: Instagram @issavegas

La modelo argentina siguió dirigiéndose a sus seguidores, pero también a los haters: “Creanme, uno como influencer tiene la opción de mostrarles muchas cosas de su vida. Pero no es obligación mostrarles todo. Creo que a veces hay que ser más empáticos con comentarios, porque hay mucha gente muy sensible que en verdad les hace muy mal leer cosas tan feas”.



La segunda parte del mensaje de Issa. Fuente: Instagram @issavegas

La fisicoculturista fue clara con su pedido: “Porfa, piensen en la salud mental de las personas, si tu ya estás podrido, no intentes podrir a los demás”. Y volvió al aspecto de poseer una cuenta en el sitio pago de contenido para adultos: “Para muchos, tener Only(Fans) es sinónimo de no poder hacer o no saber de otra cosa”.



Parte del descargo de la influencer. Fuente: Instagram @issavegas

Vegas luego siguió: “Hablando de mí, yo soy chef, repostera panadera y he trabajo desde mesera, pasarelas, comerciales, edición de videos, páginas web, tengo muchos reconocimientos en diferentes áreas, he estudiado mucho y estoy segura que muchos de mis colegas también son preparados”.