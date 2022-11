Irradia brillo el ‘Bardo’ de Iñárritu en premiere de Hollywood

Hollywood, California.- En una noche que azotó el frío y la ventisca en la llamada tierra de las estrellas, el mexicano Alejandro González Iñárritu tuvo su premiere en Estados Unidos dentro del marco del AFI Fest Film Festival, acompañado de los actores Daniel Giménez Cacho, Griselda Siciliani, Íker Solando, Ximena Lamadrid, el co-guionista Nicolás Giacobone, productores y staff creativo como el ganador del Oscar como supervisor de sonido Nicolas Becker (’Sound of metal’) y el nominado Martin Hernández.

“Es un privilegio para mi proyectar en esta pantalla el trabajo de uno de los grandes maestros del cine de la actualidad. El es un genio y su filme ‘Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades’ podrá verse en plenitud en esta pantalla”, anunció Bob Gazzale, presidente del American Film Institute, AFI, en el estrado de la sala IMAX del mítico Teatro Chino.

En lo que es la última parada a nivel de premiere de ‘Bardo’, tras estrenarse en las ediciones de los festivales de Venecia, Telluride y Morelia, Iñárritu de 59 años saló a la audiencia y después de representar al talento que lo acompañaba y pedir un aplauso especial a su aliado número uno, Giménez Cacho, pidió a la concurrencia que se dejaran llevar por el hechizo de su filme basado en sentimientos y memorias, desprendidas de la meditación de él como migrante de dos décadas en California.

“Estar aquí en el Teatro Chino con el reparto y el staff de realización es un gran privilegio y honor después de haber vivido en esta ciudad de Los Ángeles que me ha arropado durante 21 años, además de poder compartirlo con mi familia.

Aquí dentro están muchos amigos. Personales, profesionales de la industria”, dijo Iñárritu a EL UNIVERSAL minutos antes de la proyección.

En ‘Bardo’, Giménez Cacho interpreta a Silverio Gama, un documentalista que emigró a Estados Unidos y que recibe el llamado a visitar México para ser condecorado entre sus co-nacionales y la comunidad de artistas del país de la barra y las estrellas. La cinta es una odisea de memorias y recuerdos que se yuxtaponen y cruzan frente al protagonista, abordando temas como de identidad, pertenencia, la patria, los amigos que se olvidan, la familia que une y las cosas que aquejan al mexicano, como la violencia de la conquista hasta los crímenes contra sus propias mujeres.

“La crisis de Silverio como periodista es la verdad y la ficción. Creo que ahora con el Internet se ha abierto una especie de bardo donde la realidad y la ficción existen dentro del mismo espacio, llevándote a escarbar para saber cuál es cuál. Estamos en ese momento donde ya no hay una verdad oficial. Incluso una vacuna puede ser tomada ideológicamente por un partido político o religiosamente. Así que hay ficciones que se crean y tienen un impacto. Lo mismo sucede con el calentamiento global. La ficción y la realidad están conviviendo en un mundo tremendamente bardesco”, explicó el realizador que también llegó acompañado de su esposa, sobre la tesis de su filme.

Pared con pared del Teatro Dolby, recinto que ha premiado a Iñárritu con 4 premios Oscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, resultó obligado preguntarle sobre el lugar que tiene los premios en su vida, siendo que la excusa para que suceda ‘Bardo’ es que Silverio será galardonado.

“Un premio siempre se agradece. Es hermoso; pero también es pasajero. No hace mejor la película. Tampoco hace mejor la película. Es algo que se vive con mucho agradecimiento y da cierta alegría. Mas no hay que tomárselo en serio, como bien lo dice en ‘Brado’ el papá del personaje de Silverio: “Hay que darle una probadita, llenare el buche y escupirlo, porque si no te intoxica”, comentó con sonrisa divertida Iñárritu.

Concluida la proyección de ‘Bardo’, se dio lugar para media hora de preguntas y respuestas con moderador presente. Cruzando la calle de la avenida Hollywood, los invitados a la recepción con antojitos mexicanos en el Roosevelt Hotel, asistieron a una celebración con sabor al sitio que leyendas como Marylin Monroe caminaron.

“Hollywood no es un lugar. La gente tiene una idea de lo que es. ¿Qué es Hollywood? Yo todavía no lo sé; pero parece una noción de que la cada una de las personas adapta en su cabeza. Sería una lista interminable de personalidades que pudiera citar y que cruzaron la puerta del Teatro Chino en sus premieres; pero pienso de inmediato en Orson Welles y Billy Wilder como directores”, compartió Iñárritu, un tanto cansado de su viaje; pero satisfecho de traer bajo el brazo a su ‘Bardo’.

Daniel Giménez Cacho: El cómplice del viaje

“Si bien Bardo’ habla de la experiencia de ser migrante mexicano aquí en Estados Unidos, mi personaje de Silverio debemos decir es un migrante de primera clase. Él es de una clase económica acomodada que le ha ido muy bien e hizo toda su carrera en Estados Unidos, no es como el caso de la mayoría de los mexicanos que vienen de condiciones mucho más adversas. Va ser muy interesante ver qué es lo que hay en esencia de ese migrante”, señaló a EL UNIVERSAL, Giménez Cacho, “Esa es la parte donde yo espero que la gente se conecte y se tomen un tiempo para preguntarse: “Yo, ¿cómo me siento con eso?” “¿qué dejé atrás?” “¿Si obtuve lo que quería?, ¿ya lo tengo o no lo tengo?” Y luego: ¿qué relación tengo con mi pasado, incluso con mis hijos ahora” Esa es mi mayor ambición: Que la gente pueda parar y preguntarse cosas”.

El actor que tiene en su curriculum haber filmado para los llamados Tres Amigos -con Alfonso Cuarón hizo ’Solo con tu pareja’ y la voz de ‘Y Tu Mamá También’, para Guillermo del Toro ‘Cronos’- no tiene empacho en presumir las virtudes que él encontró en ‘Bardo’ y celebra que su personaje de Silverio es esencialmente humano.

“Silverio es un viajero en varios sentidos. Es un viajero literal geográfico, pero también es un viajero espiritual. Siento yo.

Es un ser humano normal que se enfrenta a un momento muy profundo de cambio y de transición; pero es un ser humano completamente normal. No tiene superpoderes. No hago papeles de superhéroes ya ves.

“Estoy muy emocionado; porque estoy muy orgulloso de esta película. Es una película insólita. Única. Creo que nunca se ha visto una película como esta y muy emocionado de compartirla, porque fue un trabajo muy intenso. Muy largo. Muy profundo para mí. Estoy muy orgulloso de lo que pude hacer y estoy emocionado de compartir. Que me digan si les parece tan genial como a mí”.