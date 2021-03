Cuando el tercer álbum de Iron Maiden, “The number of the beast”, salió al mercado en 1982 la respuesta de los más conservadores fue una: ¡Satánicos!



Basta con ver el título y portada del disco, incluso antes de escuchar sus canciones, para entender el por qué: en ella aparece Eddie (mascota de la banda, quien asemeja a un demonio o zombi) con el brazo estirado como si tuviera el control de Satanás, quien se convierte en una marioneta.



El arte creado por Derek Riggs además se mostraba más desafiante en el diseño que realizó para el sencillo que dio título al álbum, donde Eddie sostiene la cabeza de Satanás y sonríe.



La respuesta de grupos religiosos en Estados Unidos fue la de quemar las copias del disco pero a la par de la controversia y veto en algunos medios, este material se convertiría en uno de los más exitosos de la banda así como su entrada de lleno al mercado internacional y en un clásico dentro del género del heavy metal que además hoy cumple 39 años.



Publicado el 22 de marzo de 1982 este disco recibió por primera vez al vocalista Bruce Dickinson (después de la salida de Paul Di’Anno) quien ha sido el de mayor duración dentro de la banda participando en 12 de sus 16 álbumes de estudio, y fue el último en el que Clive Burr (1957-2013) estuvo en la batería.

"La primera vez que vi Iron Maiden pensé: 'Dios, esto es bueno'. Luego vi al vocalista y pensé: 'supongo que yo podría hacerlo mejor que él, debería cantar para ellos'", recordaba Dickinson como parte del documental "La historia del Heavy Metal".



La banda inglesa en el video oficial de "The Number of the Beast" utilizó imágenes de películas clásicas de terror. Foto: Captura



Con Steve Harris (fundador de Iron Maiden), Adrian Smith y Dave Murray completando el cuadro, este disco incluye algunos de los temas clásicos de la banda: “Hallowed be thy name” (compuesta por Harris), “22 Acacia avenue” (escrita por Smith y Harrys) y “Run to the hills” (Harris), así como el sencillo homónimo, “The number of the beast” (Harris).



Y si las referencias visuales no eran suficiente para crear esta atmósfera "satánica" del álbum la letra de “The number of the beast” lo deja claro: “Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis”, se escucha a Barry Clayton declamar con un tono espectral en los primeros segundos de la canción.



Bruce Dickinson en la canción que le da nombre al disco, realiza un grito que se ha convertido en uno de los clásicos del heavy Metal. Foto: Captura

La canción retoma un ritual satánico y habla sobre un hombre que se sueña en el infierno además de tener un coro en el que se escucha “666 the number of the beast” ("666 el número de la bestia"), además, gracias a este trabajo surgió uno de los apodos con los que se conoce a la agrupación británica "the beast" (la bestia) que hasta la fecha sigue siendo parte de su sello.

