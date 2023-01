¿Irina Baeva se resiste a entender que todo terminó con Gabriel Soto? Esto es lo que dicen

Pese a que ni Irina Baeva ni Gabriel Soto han hablado de que su relación terminó, son muchos los medios que sugieren que ya no queda nada entre ellos, pues desde ayer, corre la noticia de que la actriz rusa no ha querido dejar de utilizar el anillo de compromiso que recibió hace dos años y, no sólo eso, sino que aseguran que el actor le ha solicitado que le devuelva la joya sin que esta petición obtenga respuesta.

Los rumores de que Irina y Gabriel ya no están juntos, luego de sostener una relación de más de seis años, comenzaron en noviembre de 2022, cuando la actriz de 30 años viajó a Estados Unidos por cuestiones de trabajo. En ese momento, el primer rumor señalaba que Baeva estaba saliendo con otra persona, pues algunos medios aseguraron que fue vista a lado de Britt George, quien se convirtió en el maestro de actuación de la protagonista de telenovelas durante su estancia en el país vecino.

Pero, en esa época, la pareja salió a desmentir los entredichos y, luego de unas semanas, a inicios de diciembre, se dejó ver muy cariñosa compartiendo un fin de semana en Miami, mientras tomaban el Sol; en las fotografías podía apreciarse como tanto una como el otro se colocaban bronceador mientras disfrutaban de una charla.



Foto: Instagram

Pese a que las imágenes demostraban muestras de afecto, algunos medios comenzaron a especular que Baeva y Soto no se animaban a hablar públicamente de su ruptura, debido a que todavía tenían muchos contratos en puerta como pareja, por lo que, lo más conveniente era mantener la disolución de su relación de forma discreta hasta que ningún compromiso laboral los siguiera uniendo.



Foto: Instagram

A lo largo de la última temporada, los medios de comunicación recurrieron a Geraldine Bazán, exesposa del actor, y a la madre de esta, Doña Rosalba Ortiz, para preguntarles qué opinaban sobre la supuesta ruptura de Gabriel, sin embargo, ninguna de ellas quiso hacer ninguna declaración al respecto.

Sin embargo –rescataron algunas y algunos comentaristas de televisión- que no pasó desapercibido que Bazán se expresaba con mucha más empatía con relación a su expareja, con quien había entablado una relación tensa, desde que su matrimonio terminó, ya que en su momento, sugirió que Irina se había involucrado con el actor cuando todavía estaba casado con ella.

Fue así que el trascurso de los días continuó, sin que ninguno de los dos actores diera mucho de qué hablar, hasta hace unos días, cuando Irina compartió una historia en su cuenta de Instagram, donde se puede ver a la actriz rusa promocionando la marca de un café, mientras bebe de un vaso desechable, pero eso no fue lo que más llamó la atención, sino el hecho de que Irina sostenía la bebida con la mano en que porta la argolla, por lo que las y los conductores de “Venga la alegría” expresaron que era evidente que buscaba evidenciar que aún está comprometida.



Además, Flor Rubio, una de las conductoras del matutino, aseguró que cuenta con una fuente confiable (de la que decidió no revelar la identidad), que ha expresado que Irina y Gabriel ya no están juntos y que, en cambio, el actor le ha solicitado a Baeva que le devuelva el anillo de compromiso que le entregó en 2020, pero la actriz rusa se ha negado a hacerlo con la esperanza de que puedan darse una segunda oportunidad.

De hecho –detalló la periodista mexicana- aseguran que la actriz habló con Soto para que el comunicado que, supuestamente, están por lanzar para dar a conocer de forma oficial su ruptura todavía no se publique, sin embargo, también sugieren que Gabriel ya quiere a dar a conocer la noticia, pues tal parece que existe un interés romántico entre él y su compañera de reparto, la actriz Sara Corrales, con quien se ha mostrado muy atento, sobre todo en los últimos días, que la colombiana cumplió años.

melc