Irina Baeva comparte foto de regalo que recibió con un mensaje escrito en él

Mientras Gabriel Soto hace sus primeras declaraciones ante la prensa sobre su rompimiento con Irina Baeva, la actriz comparte una fotografía de un obsequio que recibió de una de sus compañeras de "Aventurera", en el cual le escribió un mensaje de empoderamiento y solidaridad.

Fue apenas hace cinco días cuando el actor de 49 años dio a conocer que su relación con Irina había finalizado, luego de más de cinco años de relación, noticia que ha causado revuelo mediático, ya que por muchos meses se decía que la pareja se había separado.

Como ocurrió a lo largo de su noviazgo, que estuvo rodeado por la polémica, ahora son muchas las especulaciones que giran en torno de su ruptura, como la versión que sugiere que Soto acabó con la actriz de 31 años a través de un mensaje de texto.

Sin embargo, es el propio Soto quien desmintió tales dichos, el día de ayer, cuando aseguró que para resolver la crisis de su relación, llegaron a acudir a terapia de pareja.

La que se ha mantenido hermética ante esta situación es Baeva, que no ha hecho ningún pronunciamiento ni publicación alusiva a la separación, pues hasta el momento sólo había compartido promocionales de "Aventurera", la obra que protagoniza.

La actriz Irina Baeva recurrió a sus redes sociales para mostrar un obsequio que recibió. Foto: Instagram

Fue hasta esta mañana que Irina compartió una fotografía que no tiene ninguna relación con la puesta en escena, producida por Juan Osorio.

La actriz de origen ruso agradeció a través de este post a Verito García, su compañera de elenco en la obra, quien la sorprendió con un especial detalle.

Verito le obsequió una caja, cuyo contenido desconocemos; lo que llamó nuestra atención fue el mensaje que la también actriz escribió en ella.

"Don´t worry about a thing, cause every little thing is gonna be all right!", (No te preocupes por nada, porque cada pequeña cosa va a estar bien). Eres una ching*na, Love you".

Irina Baeva y el mensaje que recibió en una caja de regalo. Foto: Instagram

Tras recibir este detalle, Baeva describió a García como una mujer hermosa, expresándole que el amor que sentía por ella era mutuo.

Este mensaje demuestra, nuevamente, que son muchas las y los compañeros de reparto de Irina que la apoyan en esta etapa que atraviesa, pues a la par de su rompimiento con Soto, la actriz se ha enfrentado a las críticas por su desempeño en el papel de Elena Tejero.

