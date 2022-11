Irán Castillo entró a “¿Quién es la máscara?” en plena etapa de posparto

El personaje detrás de “Geisha”, en el programa “¿Quién es la máscara?” resultó ser la actriz y cantante Irán Castillo, quien tuvo que revelar su identidad, el pasado domingo, al no ser favorecida por el voto del público.

Al final de la más reciente transmisión del show y tras el grito de “¡fuera máscara!”, Castillo no tuvo de otra más que dejarse al descubierto; sin embargo se dijo feliz por haber tenido la oportunidad de vivir una experiencia tan única.

“No saben lo feliz que he sido en este programa, me he divertido como enana, muy distinto, pero me he divertido tanto como niña chiquita”, declaró la protagonista de la telenovela “S.O.S. Me estoy enamorando”.

Irán también agradeció a la producción a cada uno de los miembros del staff por el apoyo que recibió en este proyecto, ya que reveló que decidió formar parte de él aún estando en plena etapa de posparto y con todas las complicaciones que eso implica.

“De verdad gracias a todos, a la producción por la paciencia de que ya me tengo que sacar la leche, estoy en posparto. Nunca me imaginé estar haciendo todo esto ahorita fue de ¿todo eso hice?

Aunque quedó eliminada de la competencia, la intérprete de "Yo por él" aseguró que se siente feliz de haber avanzado hasta esta etapa y de todo lo que logró durante su particiácipación: “No saben qué contenta me siento, me voy muy feliz de haber llegado hasta aquí y llegué bastante (lejos)”, expresó sin perder la sonrisa. La única investigadora que descubrió que era ella fue Galilea Montijo.

En las pistas hubo una referencia a “El Mago de Oz”, esto fue porque ella protagonizó dicha obra en el año 2010, también se mostró la carta del “sol” y la “luna” lo cual se refirió a la telenovela “Soñadoras” misma de la que formó parte.

Los personajes que todavía sobreviven a este programa son “Huacal”, “Koalactico”, “Kid Bengala”, “Bunch”, “Alebrije”, “Triki”, así como el nuevo personaje misterioso “Doctor Veneno”.

Todos los concursantes en esta ocasión dieron su pista como si fueran conductores de un programa de revista matutina y “Geisha” se encargó de dar los horóscopos.

