La legendaria banda de rock Duran Duran, vivió uno de los momentos más importantes en su carrera, después de más de cuatro décadas de carrera fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Por desgracia, la felicidad duró muy poco.

Para recibir este reconocimiento acudieron a un evento que se realizó este fin de semana los miembros de la agrupación, con excepción del guitarrista Andy Taylor, quien, de acuerdo a sus compañeros tuvo que ausentarse por problemas de salud.

El momento más amargo vino después, cuando Simon Le Bon, vocalista de la banda, leyó una carta que el propio Taylor había escrito, donde reveló que sufre de cáncer de próstata etapa 4 y que los doctores ya no le dan ninguna esperanza.

“Hace poco más de cuatro años, me diagnosticaron cáncer de próstata metastásico en etapa 4. Aunque mi condición actual no es una amenaza inmediata para la vida, no hay cura", escribió el músico de 61 años.

El texto continuó con un agradecimiento a sus fans y a sus compañeros, además de una disculpa a todos los fans que esperaban verlo y se sintieron decepcionados por su ausencia: “Realmente lo siento. Que no quede ninguna duda de que estaba entusiasmado con todo el asunto, ¡incluso compré una guitarra nueva! Estoy muy orgulloso de estos cuatro hermanos; estoy asombrado por su durabilidad y estoy encantado de aceptar este premio. A menudo dudaba que llegaría el día. Estoy muy contento de estar aquí para ver el día”, finalizó.



Durante los últimos ños, Andy ha luchado contra el cáncer de próstata Foto: Instagram

Tras la ceremonia, el vocalista Le Bon reveló que tanto él como el resto de los integrantes se sienten sumamente devastados por el estado de salud de Andy; sin embargo reconocieron que continuarán con sus proyectos, pues es lo que su amifo más desea: “Uno de nuestra familia no estará presente por mucho tiempo. Queremos mucho a Andy. No me quedaré aquí llorando ni nada, eso sería inapropiado, pero así es como me siento”, dijo a los medios.

Tras la noticia, las redes sociales se han volcado en mensajes de apoyo y buenos deseos hacia Taylor, sobre todo por la actitud que mantenido durante todo este tiempo: “¡Bien merecido! ¡Desde hace mucho tiempo! Te amamos Andy Taylor”, “ Tan feliz como estoy por los chicos, me entristece escuchar sobre Andy. Iniciemos una cadena de vida y oración por él”, “Estoy muy triste y Andy Taylor no pudo hacerlo debido a problemas de salud, siempre serás el mejor guitarrista”, “Dios bendiga a Andy”, son solo algunos de los comentarios que pueden leerse.

