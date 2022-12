Ingrid Coronado desmintió a su exesposo Charly López, luego de que este asegurara hace unas semanas que se sentía traicionado por su primogénito Emiliano: debido a que habría preferido a su madre en medio de la batalla legal que enfrenta la expareja por bienes inmuebles y pagos correspondientes a rentas.

Los problemas entre el exGaribaldi y la presentadora comenzarían años atrás debido a una denuncia que ella puso en su contra. Medios reportaron que la demanda surgió a partir de desacuerdos en la repartición de bienes.

Ante esto Charly mencionó públicamente en “De primera mano”: "Me siento traicionado, pero ya lo que yo sienta no importa, yo lo que más siento de esta situación es que yo amo a mi hijo profundamente, es lo que más amo en la vida”.

El famoso agregó que actualmente le pesa estar distanciado del joven, ya que reveló Emiliano lo tiene bloqueado de redes sociales y Whatsapp.

"No es la casa ni es el juicio, yo sé cómo va el juicio, yo sé qué va a pasar en el juicio porque yo lo sé, entonces lo que me importa es poder hablar con mi hijo, poder decirle 'ven, vamos a platicarlo, quiero hablar contigo porque te amo', o sea, hay dos partes, la de la mamá, la del papá y la verdad", externó.



Si bien el famoso culpó el pleito legal, Ingrid expresó en entrevista con Yordi Rosado que la relación entre hijo y padre ya era complicada, por lo que la situación del distanciamiento había sido por otro motivo.

Aunque se conoce que el joven se fue a vivir por algún tiempo a casa de Charly, durante la relación que el fallecido conductor, Fernando del Solar, mantuvo con la presentadora, Coronado explicó que esto fue sólo por unos meses aunque se tiene la percepción de que fue por un tiempo prolongado.

“La relación de Emiliano con su papá se volvió muy complicada, él vivió con él unos meses, aunque la gente tiene la percepción de que fueron años. Después, él se regresó a vivir conmigo, pero empezó a estar mal la relación entre ellos hasta que dejó de pagarle la escuela”, recordó.

De acuerdo con Ingrid, el artista sólo se hacía cargo de la escuela de Emiliano mientras que ella realizaba el resto de los gastos, incluso el jovense enfrentó a que no le permitieran presentar exámenes porque debía meses de colegiatura.

“Cuando Emiliano le habló a su papá para que pagara la escuela, lo que su papá hizo fue muy feo y lo lastimó muy feo y ahí fue cuando Emiliano decidió no tener relación con él”, dijo.

Sería este el momento en que Ingrid tomó la decisión de demandarlo por la casa en la que tenían repartido el porcentaje del 60% y el 40%.

“Tomé la decisión de que si no iba a pagar los gastos si era una casa que Emiliano ya no iba a usar, era un buen momento para meter una demanda y que me diera la mitad que era lo que a mí me correspondía”, comentó.

Ingrid explicó que se salió de su hogar luego de que viviera un susto por “asalto”, situación que la llevó a rentar otro espacio junto con su hijo. Posteriormente una persona le notificó que su expareja estaba viviendo en la antigua casa y aunque ella le pidió que le regresara el dinero acordado, este le dijo que se la pagaría.

“Hasta la fecha no ha llegado el dinero”, añadió.