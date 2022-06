Industria quiere que famosos gays se queden en el clóset

Para muchas celebridades, aceptar su homosexualidad es algo que tiene que ver más con una cuestión de trabajo que de autoaceptación, razón por la que muchas estrellas se han visto obligadas a ocultar su orientación sexual por temor a perder oportunidades laborales.

Eso fue lo que vivió Christian Chávez, quien tras llevar una carrera en ascenso en telenovelas juveniles, su gran oportunidad llegó en 2004 con Rebelde y el grupo musical RBD.

Hasta que en 2005 se dieron a conocer una serie de fotografías del actor y su entonces pareja BJ Murphy casándose en Canadá. De acuerdo con Chávez, las imágenes provocaron que ejecutivos de Televisa le pidieran decir que todo se trataba de un fotomontaje, que eran falsas.

“La empresa quería decir que era una mentira, parte de un cortometraje o alguna cosa así. La verdad es que eran unas fotos inocentes, le estaba poniendo el anillo de matrimonio, estábamos firmando los papeles, lo estaba cargando entrando a la suite presidencial”, contó el cantante.

Tras revelar su orientación, Christian señaló que muchas oportunidades se le negaron.

“En la Televisa me dijeron: ‘se acabó tu carrera como actor aquí. Un personaje protagónico aquí ya no se te puede dar porque la gente no te va a creer, porque la gente no quiere esto, las marcas no quieren estar involucradas’”, señaló el actor de 38 años.



A Ricky Martin le dijeron que decir que era gay era innecesario

Algo similar ocurrió con Mauricio Mejía, quien despuntaba para convertirse en un protagónico de telenovela, razón por la cual tuvo que mantener en secreto su orientación sexual.

Mejía salió del clóset después de que una revista mexicana ventilara su homosexualidad. Un momento que dijo, le cambió la vida, pues su carrera como actor se vino abajo: “Aunque hay actores que han salido últimamente del clóset, la tv no está preparada para una persona que sea abiertamente homosexual”.

Mauricio explicó que tras ello prefirió alejarse de los escenarios debido a las críticas y muestras de odio que recibía a diario, aun cuando su pasión es actuar.

A nivel internacional, Lance Bass, exintegrante de *NSYNC, contó que tuvo que estar en el clóset muchos años debido al grupo musical en el que estaba.

“El lugar mas duro para ser gay es si estás en una boyband, ya que prácticamente es un tabú. Si eres gay vas a tener que callarte y ni pienses en salir del clóset, no te dejarán. En One Direction lo más probable es que uno de ellos sea gay pero que se olvide de salir del clóset, y más si su pareja se encuentra en la misma banda”, mencionó el cantante.

Adam Lambert, concursante de American Idol detalló en una entrevista que “la industria musical hace que los gays se queden en el clóset”. Por ejemplo, Ricky Martin, cuando lo hizo, contó que mucha gente le dijo que decir que era gay no era tan importante como poner en peligro todos esos años de carrera y éxito; que era algo innecesario.

“Aunque han salido del clóset, la tv

no está preparada para una persona

que sea abiertamente homosexual

