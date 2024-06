Incentivos para rodajes en México: la clave para atraer producciones de Hollywood

Con la creación de incentivos económicos para la producción audiovisual en México, los estudios estadounidenses verían en el país un destino atractivo para sus rodajes y grabaciones, además de que el dinero se reinvertiría aquí mismo.



Eso dice Carlos Monroy, Director General en México de la MPA, figura que vela por los intereses de compañías de EU en el mundo, tanto de cine como streaming.



En caso de que México contara con esos incentivos, señala, el PIB con el que ellos participarían se incrementaría del 1% al 1.5% a mediano plazo y a 2% a fines del próximo sexenio.

Toma como referencia el Cash Rebate en Jalisco, donde se creó un fondo que permite devolver dinero a las compañías que ruedan en la entidad de Occidente.



“Eso ha pasado con Colombia donde hay atractivos fiscales, pero también está (la opción) del cash rebate que no es regalar dinero, sino inversión porque no se va a Hollywood, sino que se queda para producciones más caras”, dice Monroy.



El ejecutivo estuvo hoy en la presentación de “A Cuadro, Visita, Conoce y Disfruta una Ciudad de Película”, una guía de filmaciones impulsada por las secretarías capitalinas de Turismo y Cultura.



Con ella se pretende no sólo dar un panorama de cómo y dónde rodar o grabar, sino también que la gente conozca los sitios sede de películas y series.



“Esperamos que se continúe con este enfoque industrial y económico, convertir a la Ciudad de México como un destino internacional y pensar en formas de fomento como Jalisco, donde por cada peso dado, se generaron ocho”, destaca Monroy.



Avelino Rodríguez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, detalló que tan sólo sin incentivos, una sola compañía que da servicios a comerciales, contabilizó 8 mil 500 noches hotel.



Recuerda que en su momento se le planteó la posibilidad del cash rebate a Clara Brugada, hoy jefa de gobierno virtual electa de la Ciudad de México.



Considera que nadie está peleado con ver números positivos, pero sí debe adaptarse el incentivo de acuerdo a la realidad de cada entidad.



“Es necesario, pero hay que ver la escala del Estado, que es lo atractivo que tiene que ofrecer, por ejemplo Tabasco su zona selvática, si es algo residencial Querétaro, es un tema de focalizar a donde va eso.



“Atlanta no nació para competirle a Nueva York, sino a ser sino meca del cine de Marvel y sobre eso películas de superhéroes y, sobre eso, especialización y sobre eso productoras”, subraya.

