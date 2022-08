Imagine Dragons celebra el lanzamiento de "Mercury – Act 2" con gira en México

La banda de pop rock Imagine Dragons regresará a la ciudad de México pero ahora con su gira “Mercury World". El grupo ya anunció las fechas de sus presentaciones y comenzarán el 1 de noviembre en el Palacio de los deportes.

Dragons celebra el lanzamiento de su sexto nuevo álbum doble llamado"Mercury-Acts 1 y 2", lo que fue una gran sorpresa para sus fans.

Chile and Mexico

pre-sale Mon, Aug 22 @ 11am local

all tix on sale Thurs, Aug 25 @ 11am local

see you soonhttps://t.co/xzttjTHvfn pic.twitter.com/YJyDZfZBRF

