Il Volo se casa con el público mexicano

Tres voces masculinas con tonalidades distintas subieron al escenario del Auditorio Nacional este miércoles: las de Gianluca, Piero e Ignazio, integrantes del grupo Il Volo.

Los italianos, con voces prodigiosas, se encargaron de dar un aire juvenil a temas de ópera, pop y hasta regionales mexicanos, e hicieron que los asistentes al lugar los acompañaran cantando.

La noche comenzó con “El mundo gira”. Junto a los cantantes, había varios músicos en el escenario creando las melodías que ellos completaban con sus voces. Luego cantaron “Granada”, de Agustín Lara.

“Hace casi seis años (que no veníamos) y ahora estamos acá celebrando 10 años de carrera, esto es mejor que una boda: 10 años con ellos, la boda es con ellos y con ustedes”, dijo uno de los integrantes.

Agregaron que México es un país al que le han tomado cariño porque es justo eso lo que han recibido de la gente.

Desde que aparecieron en el lugar, minutos después de las 20:30 horas, las asistentes no dejaron de aventarles piropos y gritar de emoción cuando alguno de los cantantes hablaba, por ejemplo, de que necesitaría clases de español. Cientos se ofrecieron de maestras.

Uno de los temas que más gustaron en la noche fue “Somos novios”, interpretado por Ignazio. Le siguió el “Concierto de Aranjuez”.

“En 2016 hicimos un proyecto muy importante, el tributo a los tres tenores y tuvimos el honor de cantar con Plácido Domingo”, contaron en otra pequeña pausa musical, y cantaron, para recordar, “My way”.

“Más que amor”, “Ya no estás más a mi lado”, “Si me falta tu mirada” y “La nave del olvido” sonaron en el lugar, pero el trío tenía preparada una sorpresa más: subieron a tres chicas del público, se sentaron junto a ellas en el filo del escenario y les cantaron. Una de ellas no dejó de grabar todo el tiempo ese encuentro, otra grabó pequeños clips y una más prefirió no sacar su celular.

Rumbo al final del concierto, apareció un mariachi y los integrantes de Il Volo sacaron una bandera de México que sostuvieron mientras cantaron “Cielito lindo”.

A esta canción siguió “El triste”. Luego “Volaré” y “Oh sole mío”.

Antes de despedirse, los músicos agradecieron al público que los recibió en el Auditorio Nacional.