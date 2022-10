"House of the Dragon": El escritor George RR Martin revela cómo le hubiera gustado que iniciara el primer capítulo de la serie

El primer capítulo de la exitosa serie “House Of the Dragon” comienza con el regreso a Westeros, específicamente a 127 años antes del nacimiento de Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), a quien durante la secuela, se le ve liderar y convertirse en una despiadada monarca.

En dicho reino dominado por los dragones de la Casa Targaryen, se observa que Jaehaerys Targaryen (Michael Carter), el Rey de los Siete Reinos, tiene que decidir quién será el sucesor al trono, es ahí cuando se desarrolla la trama basada en el libro “Fuego y Sangre” del escritor George RR Martin , y aunque quizá algunos de los fanáticos ya se casaron con el inicio de la historia, el creador reveló algunos otros comienzos que pudieron dar vida a la producción.

Martin contó durante una entrevista con el escritor David Anthony Durham, en el sitio web de RandomHouseBooks.com, que no siempre tiene la última palabra en el guion, ya que él hubiera elegido otro punto de partida para el estreno.

“Uno de los escritores quería comenzarlo más tarde, con Aemma muriendo. Omita el Gran Consejo, omita el torneo, suena un grito, Aemma está muerta, ahí es donde comienza”, dijo

Recordemos que Aemma Arryn es la primera esposa de del rey Viserys I Targaryen y reina consorte de los Siete Reinos.

“Esa era una posibilidad. Otro de los escritores quería comenzar incluso más tarde, con Viserys muriendo. Pero, ¿qué sucede allí? Luego tienes que presentar todo ese material en flashbacks o diálogos, eso también se convierte en un desafío. Pero discutimos todas estas posibilidades”, agregó.

Para el escritor, el momento, que asegura sólo le agradaba él, habría comenzado 40 años antes:

“Con un episodio que habría llamado 'The Heir and the Spare´”.“Los dos hijos de Jaehaerys, Aemon y Baelon, están vivos, y vemos la amistad pero también la rivalidad entre los dos lados de la gran casa. Luego, Aemon muere accidentalmente cuando un ballestero de Myr le dispara por accidente en Tarth, luego Jaehaerys tiene que decidir quién se convierte en el nuevo heredero. ¿Es la hija del hijo que acaba de morir, o el segundo hijo que tiene hijos propios y es un hombre cuando ella es una adolescente? Podrías haber presentado todas esas cosas, pero luego habrías tenido 40 años más, e incluso más”, externó.

En el primer episodio lanzado en HBO, el Rey debe decidir entre la hija de su hijo mayor, Rhaenys (Eve Best), o el príncipe Viserys ( Paddy Considine ), el hijo de su segundo hijo.

A pesar de contar cuál inicio hubiera sido significativo para él, aclaró que no hay una forma ideal de comenzar.

“Hay muchas maneras de abordar estas cosas”, dijo, “y si lo haces bien, puede funcionar”.

