Vaya susto el que se llevaron los seguidores de Horacio Villalobos esta mañana, cuando en su cuenta de Twitter, el conductor anunció su salida del programa "Venga la Alegría".

Sin dar detalles, Villalobos sugirió a sus fans que le prendieran al matutino de TV Azteca porque hablaría de su salida del programa.

Minutos más tarde, en esta misma red social, Horacio detalló que la salida sería temporal y que volvería en abril después de participar en una película inglesa-estadounidense. Villalobos se integró a "Venga la Alegría" en mayo de 2020.

"Efectivamente salgo [email protected] pero temporalmente. Me voy a hacer una película inglesa- estadounidense. Regresaré al aire en @VengaLaAlegria el 19 de abril", se lee.

Los seguidores del conductor le desearon lo mejor en esta experiencia actoral fuera del teatro, y reconocieron que lo extrañarían mucho en el matutino, donde hace mancuerna con Anette Cuburu, Cynthia Rodríguez, Laura G, Capi Pérez, Patricio Borghetti, Roger González y Ricardo Cásares.

Hace unos días, Horacio Villalobos se convirtió en tendencia en las redes sociales luego de que la conductora Natalia Téllez lo acusara por tener conductas transfóbicas, en específico con Alejandra Bogue, con quien Villalobos ha tenido problemas en el pasado.

“¿Transfóbico yo? ¡Nunca! Si algo he hecho es defender la diversidad. Y he luchado en contra de la homofobia y la transfobia en las empresas en las que he laborado”, respondió Horacio.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Villalobos recordó que su problema con su excompañera "La Bogue" tiene que ver con la falta de profesionalismo que ella tuvo cuando era parte de “Desde Gayola” y no por el hecho de ser una mujer transgénero.

El pleito con ella nació después de que ella se fuera del programa, tiempo en el que me enteré de muchas cosas que hizo y que pusieron en riesgo la compañía. Ella tenía adicciones muy fuertes y yo tuve que ser muy duro con ella y con todos, porque éramos un grupo muy vulnerable, un grupo que iba por la República en plena guerra contra el narco y yo les pedí que si tenían vicios, los practican en sus casas, no en la gira, porque luchábamos contra misoginia, homofobia en ese entonces y teníamos que demostrar una ética y un profesionalismo”, detalló.

