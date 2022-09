“Hollywood no nos ha regalado nada”: Luis Chávez

Luis Chávez llegó a vivir a Los Ángeles proveniente de Michoacán, siendo un adolescente. Ese nuevo aire le causó tal impacto que no pudo evitar hacerse la pregunta: ¿dónde encajo?

El actor habla con EL UNIVERSAL desde Italia en el marco de la presentación del filme Dead for a dollar, en el que interpreta al abogado Esteban Romero, quien es consejero del hacendado Tiberio Vargas (Benjamin Bratt) que lidia con el cazafortunas Max Borland (Christoph Waltz).

Chávez hoy encaja en Hollydood, algo que considera, no se debe a un trabajo individual, sino colectivo: de grupos que han empujado para dar representatividad al indigenismo.

Está orgulloso de romper moldes presentando este filme en la sección oficial del Festival de Venecia y sueña con producir historias de pueblos del lugar en donde nació.

¿Qué significa para ti estar en Venecia?

—Es increíble. Además, hacerlo con esta película. Porque es un western que se sitúa a finales de 1800 y lo cierto es que cada vez que veía una cinta de este estilo los mexicanos éramos representados como pistoleros o bandidos. Entonces, cuando me llegó la oportunidad de interpretar este papel y vi que era un hombre de leyes, una persona cuya arma es su vocabulario, alguien que no lleva una pistola sino su lengua, me sentí muy afortunado. Todo lo que quiere obtener Esteban lo hace a través de la palabra y la diplomacia. Él es la mano derecha, el hombre de confianza del hacendado, interpretado por Benjamin Bratt.

¿Deseabas ser actor desde que llegaste a EU?

—No sabía qué era la actuación, pero el deseo y la pasión de entretener a la gente estaba ahí. Y al estar tan cerca de Hollywood fui descubriendo que ese era mi camino. En la escuela nos llevaban mucho a los estudios de grabación para aprender cómo se hacen los programas, las series, etc., y empecé a estudiar actuación en un teatro fundado por el legendario Ricardo Montalbán al que llegué a conocer antes de que falleciera.

Al principio hice una serie de televisión que se llamaba L.A. Doctors, en la que interpreté el típico papel que se le da a los latinos: un vendedor de naranjas al que atropella un médico. Pero poco a poco logré conseguir otras oportunidades hasta que llegué a la serie de televisión Crash, basada en la película homónima que ganó el Oscar. Poder llegar a esta etapa de mi carrera y estar aquí con un personaje con las características de Esteban y compartir el set con actores como Christoph Waltz, Benjamin Bratt y Willem Dafoe es un triunfo.

Western



En Dead for a dollar un cazarrecompensas se reencuentra con su enemigo.

¿Qué aprendiste al trabajar con estos actores?

—Siempre aprendes de tus compañeros. Y para mí fue estar siempre listo porque hay situaciones en las que surgen cosas imprevistas en el set y tienes que reaccionar. Así que aprendí eso, a improvisar con ellos.

Desde que te mudaste a Los Ángeles, ¿has notado un cambio en la sociedad y en Hollywood?

—Sí, yo lo veo totalmente. Creo que ha sido a base de batallas, se ha trabajado y se ha insistido para que esto suceda. Hollywood no nos ha regalado nada ni nos ha dicho por casualidad: “te veo”. Ese “mírame, veme, aquí estoy presente”, lo hemos impulsado nosotros. El que haya representación de indígenas en la industria cinematográfica ha sido una lucha, porque antes los únicos latinos que tenían oportunidades de trabajar eran los de piel blanca. Así que tener la oportunidad de representar a mi raza me enorgullece, es el trabajo y esfuerzo de cientos de activistas y actores que está dando sus frutos. Somos muchos los actores de origen indígena que queremos tener otra carrera, además de la de interpretar a sirvientes.

¿Cómo te preparaste?

—Cuando comencé a leer el guión me di cuenta de que físicamente no tenía las cualidades para obtener el respeto de los personajes interpretados por Benjamin Bratt e incluso Christoph Waltz. No tengo un físico imponente así que tuve que pensar cuál iba a ser mi arma y descubrí que el intelecto es la más fuerte para poder manejar una situación. Así que decidí que el personaje tenía que tener una cultura y pensamiento arrolladores.

Como actor, ¿hay algún proyecto que sea tu sueño?

—Sí, he pensado mucho en él, hacer una serie de gran producción de la historia prehispánica de México. Así como hay una serie de los romanos, crear una historia que hable de los mayas, los purépechas u otras tribus antes de que llegaran los españoles. La relación que había entre estas tribus, una dramatización potente con gran calidad de producción y muy entretenida que muestre esa parte de nuestra historia. Ese es mi sueño. Incluso he pensado en producirla.

¿Qué otros proyectos tienes en puerta?

—Recién terminé una película de acción que se llama Muzzle, de John Stalberg Jr., y Deadline, con Roberto Urbina.