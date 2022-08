Historial de abuso de Jared Leto resurge tras ser visto con Belinda

Las acusaciones por abuso sexual tomaron un giro distinto con el surgimiento del movimiento #MeToo; una denuncia que involucraban a un agresor, que pertenecía al mundo de Hollywood, coincidía con la de otra víctima y evidenciaba los delitos de personajes como Harvey Weinstein y Bill Cosby, quienes, hoy día, ya enfrentaron a la ley. Sin embargo, hay casos que siguen sin tomar el peso que ameritan. Esto es lo que ocurre con cientos de historias en que Jared Leto ha sido acusado de abuso, pero ¿por qué no se ha hecho nada al respecto?

Pese a que la carrera de Jared Leto comenzó a principios de los noventa, es un personaje que ha sabido adaptarse a los requerimientos de las audiencias a lo largo de las décadas, ya que desde muy chico se convirtió en un ídolo adolecente y sigue encantando a grupos de edad jóvenes. En sus inicios, protagonizó cintas juveniles, luego probó suerte en la música con la creación de su banda “Thirty Seconds to Mars (30STM)” y, en la actualidad, ha incursionado en el mundo de la moda, convirtiéndose en una de las mentes creativas de Gucci.

Leto está presente en la cultura pop de occidente y es reconocido por su carrera prolífica. Sin embargo, a lo largo de los años no ha sido una acusación, sino varias las que han dejado entrever los comportamientos sexuales inadecuados del actor. En 2015, la escritora Evangeline Van Houten publicó un artículo titulado “¿Otro Cosby? Un recordatorio de que varias mujeres han acusado a Jared Leto de agresión sexual”, a través de la que recopiló una serie de denuncias, realizadas por varias seguidoras de 30STM, quienes habían señalado al músico por haberlas obligado a intimar o seguir con la relación sexual cuando le solicitaron que se detuviera, la mayoría de ellas eran menores de edad.

“Fue muy insistente para obligarme a tener actos sexuales con él y fue bastante rudo y contundente. Una vez fue innecesariamente duro y cuando le dije que me dolía no se detuvo, nunca hizo nada lentamente o para mi placer... Y no, nunca me preguntó si alguna vez estaba bien o cómoda con cualquier cosa que él quisiera hacer, simplemente porque él no es la persona a quien cuidar”, revelaba uno de los testimonios, incluidos en el artículo.

En otra ocasión, Vicki Marie Tayloruna, exbailarina de striptase habló con la revista “Star”, acerca de un extraño encuentro que entabló con Leto, en 2002, época en que el actor tenía una relación con Cameron Díaz. Tayloruna contó que era primavera y 30STM se encontraba de gira, por lo que fue contratada, junto a tres bailarinas más, para acompañar a los integrantes de la banda en una fiesta posterior a un concierto que acababan de conceder.

Luego de un rato, el músico le pidió a Tayloruna que lo acompañara al autobús de la gira, en el que se encontraba el hermano de Jared, Shannon Leto (baterista de la banda), para que bailara para ambos: “Le di a Jared un baile erótico por solo un minuto, pero luego me pidió que hiciera lo mismo con su hermano, que estaba sentado en un sofá. Cuando comencé a bailar para Shannon, Jared de repente me agarró por la garganta por detrás y me dijo: 'Puedo alcanzar el disfrute sexual puro en 30 segundos con solo mirarte a los ojos'. Obviamente, fue una situación un poco extraña”.

Y aunque el actor ha sido señalado en varias ocasiones, los señalamientos en su contra no han procedido, pues ninguno de ellos ha alcanzado las instancias legales, motivo por el que muchas personas que siguen al artista consideran que carecen de fundamentos.

melc