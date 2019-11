Hijos de Niurka: Bobby Larios quiere robar cámara 

Los hijos de Niurka opinan que Bobby Larios sólo quiere robar cámara con sus declaraciones, porque ya nadie le hace caso, eso después que el ex de su madre visitó México y declaró que se tuvo que ir del país porque había sido vetado, dando a entender que fue el productor Juan Osorio el que lo hizo. “Con todo el respeto que se merece el señor... la gente cambia”, dijo Romina. “Mi papá me dijo, ‘no le hagas caso’ y ¿por qué le vamos a hacer caso? Porque si no le hacemos caso, él tiene cámara, ¿me entienden?”, agregó Emilio.

De Drake Bell a Drake Campana

Parece que el cantante estadounidense Drake Bell está disfrutando del boom que en internet se ha creado desde que anunció que usaría sus redes sociales en español, tanto que él mismo ya cambió su nombre en sus cuentas oficiales de Instagram y Twitter. En la primera, además de “Drake Campana”, la descripción versa: “Soy una cuenta de memes para mí mismo”, y sí, las últimas publicaciones del también actor han sido memes de sus fans latinos con los que se ha divertido.

Convocatoria de Rubén Blades se desborda

El salsero Rubén Blades ofreció estos días una conferencia para dar detalles de su show en el Auditorio Nacional pero no todo salió conforme lo planeado. Errores de cálculo hicieron que la sala quedara demasiado pequeña para el encuentro y luego, la colocación cintas para dividir el pasillo por el que pasaría Blades desconcertó hasta el mismo músico. Al final, el músico panameño mostró buena actitud y disponibilidad para pasar un buen rato y hablar de todo tipo de temas.