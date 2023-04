Hijo de Margarita Portillo pide a hijos de Andrés García respetar la herencia de su padre

Pese a que Andrés Portillo, hijo de la viuda de Andrés García, ha asegurado que el actor no dejó ningún tema inconcluso, a menos de 10 días que se produjera su deceso, la herencia del galán del cine y la televisión ya es un tema que causa revuelo entre las y los involucrados, por lo que el unigénito de Margarita pidió tanto a Andrés Jr, Leonardo y Andrea, así como a Roberto Palazuelos, que respeten la voluntad del actor, en lo relacionado a la forma en que decidió repartir sus bienes.

A lo largo de los más de 20 años que Margarita y don Andrés sostuvieron una relación amorosa, el hijo de la ahora viuda del actor, Andrés Portillo, se había mostrado hermético, pues nunca había hablado frente a la prensa hasta que la pareja de su madre falleció, el pasado 4 de abril, tras padecer una cirrosis hepática. Fue entonces que el hijo de Portillo, de 40 años, tomó la decisión de contar cómo fue la relación con el actor, a quien considera como un padre, debido que creció a su lado.

La semana pasada, cuando todavía se llevaba a cabo la cobertura por el fallecimiento de García, Andrés Portillo conversó con el periodista Gustavo Adolfo Infante, a quien le confió algunos de los pasajes que vivió a lado del actor, a quien vio como una figura paterna, debido a que lo conoció desde que tenía 17 años, época en que don Andrés comenzó una relación con Margarita, pues recuerda que el famoso se involucraba a tal grado que llegó a ir por él a la preparatoria.

De Andrés García -ha dicho- aprendió mucho, pues no sólo era un hombre caritativo, sino que fungió como un excelente abuelo, pues Andrés contó que, pese a su edad y su salud, el actor siempre buscaba un momento para convivir con los pequeños hijos de Portillo, pues hasta se disfrazaba para jugar con ellos.

En esa ocasión, Andrés Portillo realizó dichas declaraciones con resignación, ante la pérdida de quien vio como a un padre, sin embargo, en recientes declaraciones que concedió a "Hoy", el hijo de Margarita mostró su molestia ante las personas que lo juzgan por las decisiones administrativas que ha tomado en torno a algunas de las propiedades del actor, como fue el caso de Roberto Palazuelos que usó el término de "malbaratar" para referirse al precio en que él y el actor vendieron el castillo de don Andrés que, a inicios de siglo, mandó a construir en el Ajusco.

"Mi papá (Andrés García) sí le respondió eso a él, le dijo que él hacía lo que quería con sus cosas, al fin de cuentas, nadie tiene que decidir si vende caro o barato sus cosas, son temas que no le incumben a nadie, ni a mí, ni mucho menos a él", sentenció.

Además, destacó que seguirá haciéndose cargo de los asuntos administrativos de García, pues fue una encomienda que en vida le hizo el actor, por lo que seguirá haciéndolo luego de su deceso: "Desde hace años, cuando mi papá ya empezó mal de la espalda, me pidió que lo apoyara aquí y eso es porque él me lo pidió y así seguirá siendo, yo voy a seguir aquí administrando".

Fue de esa forma que Portillo aprovechó para pedir a los hijos biológicos del actor; Andrés Jr, Leonardo y Andrea y a Palazuelos que respetasen la última voluntad de su padre, la cual dejó plasmada en su herencia.

"No creo que haya mucho qué decir, tienen que respetar a mi papá, las decisiones que él tomó y dejar de molestar, que honren su legado, y no hablo ni siquiera de las cosas materiales, que lo honren a él. A mí se me hace de muy mal gusto cuando veo que se andan jaloneando o zopiloteando cosas. Tienen que respetarlo", expresó.



