Hijo de El Loco Valdés asegura que Verónica Castro enfrenta delicada situación de salud

Verónica Castro reapareció esta semana en las redes sociales con un sorprendente look que sus seguidores encontraron rejuvenecedor, generándoles alegría. Esto les fue especialmente gratificante ya que la famosa había sido objeto de especulaciones sobre su salud a finales de 2023.

Aunque Cristian Castro había bromeado sobre la situación de su madre en una entrevista realizada hace unos días, insinuando que ella fingía estar enferma para que él pudiera visitarla desde Argentina, ahora es Marco Valdés, medio hermano de Cristian por parte de su padre "El loco" Valdés, quien decidió romper el silencio y confirmar que Verónica está realmente enfrentando problemas de salud.

"Acabo de ir a verla y sí está delicada. Son unos dolores terribles. Le duele mucho la espalda. Le pusieron titanio en su columna. Es una señoronona. Sí le duele y la he querido ir a ver y me dice 'Marquito, estoy delicada'", dijo en entrevista a medios retomada por el canal de "Tony Stars TV". Las molestias de la famosa se deben a un fuerte accidente que tuvo en 2004.

Cristian Castro

Hace años, la famosa se unió al programa "Big Brother" como conductora y, en el episodio final, intentó hacer una entrada espectacular montando un elefante. Según relata la propia estrella, había ensayado con el animal en cinco ocasiones, afirmando en una entrevista con Telefe en 2014: "La elefanta y yo nos llevamos muy bien. Comimos juntas, le eché de mi perfume... éramos reamigas". No obstante, la producción no consideró que los ensayos se llevaron a cabo durante el día, por lo que su intento de entrada triunfal en un ambiente nocturno, con fuegos artificiales y personas gritando eufóricas, resultó en tragedia. La situación provocó que la elefanta se alterara y comenzara a caminar con mayor velocidad y fuerza, ocasionando la caída de la famosa.

Bajo este contexto, Marco hizo un llamado a su hermano invitándolo a que pueda visitar a Castro más seguido y recordó su experiencia con la pérdida de su progenitora.

"Hermano querido, ve a ver a tu mamá ahora que la tienes. Te lo dice alguien que perdió a su mamá. Ahora que la tienes contigo, ve a verla, apapáchala, abrázala. Creo que es un buen momento de irla a ver porque no sabemos cuándo será la última vez", suplicó.

Valdés también le externó que todos en la familia lo aprecian y lo admiran: "Pero la que más te quiere es tu mamá", añadió.

¿Qué consecuencias tuvo Verónica después del accidente?

Las consecuencias que tuvo Verónica después del accidente fueron graves. En una entrevista con la revista "Caras" en 2022, Castro detalló: "Ahora todas las cervicales las tengo postizas, todo el cuello es de titanio, perdí la médula espinal casi completa y hubo que reconstruir la espalda. Acá (en el cuello) me tuvieron que abrir, cortarme la cuerda bucal para meterme todo el cuello postizo, lo tengo de titanio. Y luego me sacaron toda la espina dorsal y también es un edificio construido de titanio. Quedé destruida. No se me nota, pero se me siente".

