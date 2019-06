Michel Duval le ha declarado la guerra a las televisoras. ¿De qué forma? Sumándose a los creadores de contenido que apuestan por las plataformas digitales.

El hijo de Consuelo Duval considera que la televisión tiene los días contados ya que cada día menos gente la ve, de esta forma los productos originales encontrarán en las plataformas digitales una mejor ventana.

Bajo esta ideología presentó la noche de este lunes la serie "Puño limpio" escrita y dirigida por él y de la que también es protagonista.

"Hay que apostarle a nuevos géneros, historias, jóvenes declarándole la guerra a televisoras grandes en calidad y en todo. Agárrense", comentó Duval.

El actor explicó que ésta es su carta de presentación como director y estará disponible en YouTube, Facebook watch e Instagram tv con capítulos nuevos cada lunes.

"Es gratis para que la gente conozca lo que estamos haciendo y si responde padre vamos a empezar a trabajar en más historias originales", comentó.

"Cada día la gente ve menos televisión y yo creo que un día va a ser sólo para reality shows y noticias y todo el contenido original se va a ver en plataformas. Ya tenemos Netflix, Hulu, Amazon Prime, tenemos de todo", dijo.

En pantalla, Duval compartirá créditos con Hugo Catalán, Raúl Pérez Tarrago y Ana Lorena Elorduy, entre otros.

Su personaje llamado Leo, explica, es perseguido por su pasado que lo ha dejado varado en las calles de la Ciudad de México, donde poco a poco entra en el mundo de las peleas clandestinas y encuentra en ellas un gran talento.

"Empieza a ganar dinero, a conocer gente de ese medio y a involucrarse con gente que no debía y se mete en problemas. Al final del día todo se responde y resuelve a puño limpio", relató.

El director explicó que su inclinación por las redes sociales se debe a que no tienen barreras y su alcance es infinito permitiéndole llegar a países como Sudán, Brasil y México.

En contraparte también está consciente de que su madre y él mismo han sido de la televisión tradicional.

"Es duro porque yo también soy 100% televisión pero yo creo que eso no importa, mi mamá ya está haciendo productos que no van para la televisión entonces yo creo que es una cosa de saberse adaptar o su no te quedas atrás", dijo.

"El ser humano sólo sabe adaptarse y sobrevivir, tenemos que hacerlo", añadió.

Según explicó Michel cada capítulo tendrá una duración de 20 minutos. Además en la parte de producción Duval estuvo acompañado por el director de fotografía Alejandro Santanna y la productora Andrea Tres Palacios, entre otros.

rad