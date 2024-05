Hijo de Camilo Sesto, al borde del abismo: su madre lucha contra el hombre que le suministra la droga

La mansión de Camilo Sesto ya no es lo que era, desde hace varios años, Camilo Blanes, el único hijo que tuvo el cantante, mantiene la propiedad entre desorden, basura y fiesta, pues a la par de su vida cercana a las adicciones, no han faltado las reuniones con supuestos amigos y el despilfarro.

Es por ello que su madre, la mexicana Lourdes Ornelas sigue luchando para salvar a su hijo que sigue sin querer pedir ayuda profesional, por lo que últimamente se ha dejado ver en redes sociales muy desmejorado y en evidente depresión.

Camilo Blanes, conocido en España como Camilín, tenía una carrera prometedora en la música, llegó a cantar junto a su padre quien apadrinaba su lanzamiento en la industria, sin embargo, la muerte en 2019 de la voz de "¿Quieres ser mi amante?" cambiaron los planes.

Camilo Blanes vive sí en la mansión que su padre Camilo Sesto le heredó.

Madre de Camilo Blanes busca salvarlo

En entrevista con "Ventaneando", Lourdes Ornelas, madre de Camilo Blanes confesó que sigue luchando para salvar a su hijo quien no está rodeado de buenas amistades, sino asegura, de gente abusiva que quiere ver qué consigue de su hijo, incluso, teme, que podrían quitarle la casa.

Ornelas confesó que está preocupada porque es un hombre violento quien le suministra la droga a su hijo y quien pretende quedarse con la propiedad que Camilín heredó; además, aseguró que diariamente está al pendiente de su hijo aunque sea por teléfono, y confesó que teme algún día no encontrarlo vivo.

"Por eso Camilo no levanta la cabeza, ¿por qué?, porque él le suministra la droga y no lo deja sin droga, y le dije 'cuidado', yo no voy a dejar que acabes con mi hijo, porque cada día para mí es una sorpresa saber que está vivo, si está bien", lamentó.

Camilo Blanes, hijo de Camilo Sesto en 2012 y en 2024 respectivamente. Fotos: Archivo EL UNIVERSAL/Instagram hercitycallale

Por el momento, el asunto con su hijo Camilo está en manos de un abogado experimentado para que de alguna manera ella como su madre pueda ayudarlo y así salvarlo de la vida de perdición que actualmente tiene.

Lourdes Ornelas detalló que su hijo Camilín también tiene verdaderos amigos, gente buena que le están ayudando a limpiar la casa que le heredó su padre y que por medio de fotos se ha podido ver que se encuentra en condiciones deplorables.

Mientras Camilo Blanes, de 40 años, presume a sus "amigos" en redes, seguidores y fans tratan de que abra los ojos y se dé cuenta que mucho de esos con quien aparece en Instagram no son sus amigos de verdad.

Camilo Blanes y sus preocupantes fotos en redes sociales.

“¿Buena Life? Mírate un día de serenidad al espejo cariño. Llevas una vida que solo nos causa preocupación y miedo a los que te apreciamos como persona y profesional. El mejor regalo que nos puedes dar ahora mismo a los que te queremos es que vuelvas a reencontrarte con tu madre. No sabes la maravillosa madre que tienes a tu lado cielo, así que llámala y juntas comenzar a cambiar el rumbo de tu vida. Haz un nuevo disco y céntrate en algo productivo que te vaya alejando de las adicciones. Un fuerte abrazo" se lee en uno de los comentarios.

"Te van a sacar hasta las muelas estos maravillosos amigos que tienes. Un amigo verdadero no te deja caer en el infierno de las drogas y te aplaude. Te llevan a que mejores y luches por ti. Sigue rodeándote de esta chusma. Qué pena en serio. Van contigo por interés no porque te quieran....tú mismo o misma", escribió un cibernauta más.





