Hija de Leonardo García rompe el silencio, no le interesa tener contacto con su padre

En abril, cuando Andrés García falleció, Nicole Curiel no pudo evitar mostrar la tristeza que le produjo el deceso de su abuelo pues, desde que supo el estado de salud tan vulnerable en que pendía la vida del actor, la joven externó sus deseos de poderlo conocer, debido a que al no tener ningún tipo de relación con su padre, Leonardo García, le era todavía más complicado poderse acercar a su abuelito, sin embargo, la también actriz asegura que no quiere ni le interesa que, a estas alturas, su papá se haga presente en su vida.

A pocos días del fallecimiento de Andrés García, fue cuando los reflectores dirigieron su foco a la joven actriz Nicole Curiel que, si bien, ya había hablado acerca de sus deseos de conocer al actor, no fue sino hasta que este perdió la vida, que los medios de comunicación comenzaron a interrogarse quién era lo joven, así como hija de quién era; de Andrés Jr o Leonardo, pregunta que la propia Curiel no ha tenido empacho en aclarar.

Así fue como lo hizo en una entrevista, concedida a Edén Dorantes, a las afueras de Televisa, donde la joven respondió muy accesible cuando el periodista tocó el tema de su padre, pues cabe recordar que Leonardo no habla acerca de su paternidad públicamente, pese a que la joven de 22 años también forma parte del medio artístico, la cual ha formando parte del elenco de producciones como "Mi camino es amarte" y "Mujeres asesinas".

Nicole Curiel es una actriz de 22 años que, más recientemente, ha aparecido en la telenovela "Mi camino es amarte". Foto: Instagram

"Es evidente quién es, es Leonardo García", dijo mientras se dirigía a la cámara, descartando la posibilidad de que se tratase de su tío Andrés Jr, pues en redes sociales se llegó a cuestionar quién de los dos hijos de Don Andrés había concebido a la joven.

Y aunque la actriz siempre ha denominado a su padre como "Leo", connotando que no tienen una relación padre e hija, también asegura que no siente ninguna clase de rencor por él o por la familia García, pues nunca han sostenido un vínculo familiar, ya que cabe recordar que como expresó su madre Karla Curiel, en una entrevista a "TV Notas" (en 2011), cuando Nicole nació, un 24 de septiembre, ella y Leonardo ya se habían separado y el actor no supo de la existencia de su hija, sino hasta un año y medio después de su llegada al mundo.

"No tengo mucha relación por parte de la familia de mi papá, yo no tengo ningún contacto con él, ni quiero ni es lo que he pedido ahorita que se desató todo (refiriéndose a la muerte de Andrés García), yo estoy muy bien así, estoy muy bien con mi mamá, estoy muy bien sola y pues, bendiciones para él", señaló.

Y aunque la actriz mostró su desinterés por propiciar un encuentro con su padre, no perdió de vista que la admiración que siente por su abuelo -al que no pudo conocer- sigue intacta, pues asegura que uno de sus grandes objetivos es seguir labrando una carrera dentro del mundo de la actuación, tanto en la pantalla chica como en la grande, que es el próximo gran paso que quiere dar, pues sabe que un día su abuelo podrá ser testigo de todos sus logros.

"Yo sé que él, donde esté, cuando yo cumpla todos mis sueños, y desde ahorita, él va a estar muy orgulloso de mí y con eso me quedo", destacó.

