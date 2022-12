Hija de Valentín Elizalde recuerda cómo vivió la muerte de su padre; vio muchas cosas por accidente en Internet

Hace unos días, se cumplieron 16 años desde que Valentín Elizalde falleció, motivo por el cual, su hija menor Valentina recordó cómo fue que se enteró de la forma en que murió su padre, pues cuando ocurrió el homicidio, la joven tenía tan sólo dos años y no fue sino hasta que cumplió los ocho que concientizó que “El gallo de oro” ya no estaba entre nosotros.

Fue el 25 de noviembre del 2006 cuando los medios de comunicación, así como las primeras planas de los diarios, dieron a conocer la noticia de que Valentín Elizalde había perdido la vida luego de recibir múltiples impactos de bala, mientras abandonada el palenque de la Expo-Feria en Reynosa, Tamaulipas, a bordo de una Suburban Negra.

La noticia de que el cantante, que tenía 27 años cuando perdió la vida, había fallecido conmocionó al mundo de la música, pues en ese momento se había convertido en el mayor representante de la banda norteña de nuestro país, gracias a éxitos como “Cómo me duele”, “Vete ya” y “Y se parece a ti”, temas que formaban parte de una discografía compuesta por 11 álbumes, pues inició su carrera desde muy joven, cuando sólo tenía 20 años.

Ahora, a 16 años de la tragedia, Valentina Elizalde, hija más pequeña del interprete, habló acerca de cómo vivió la ausencia de su padre y no sólo eso sino que confió a “Ventaneado” la forma en que se enteró de los pormenores que rodearon a la muerte de “El gallo de oro”.



Fotos: Instagram, vía @valentina_elizalde

Valentina ahora es una joven de 18 años, que ha incursionado en la música como un tributo a su padre, sin embargo, cuando Valentín partió, la joven sólo tenía dos años, por lo que no fue sino hasta que comenzó a crecer que fue dándose cuenta que la ausencia de su figura paterna se debía a que su padre había perdido la vida.



Foto: Instagram, vía @valentina_elizalde

“A los ocho años ya sabía que mi papá ya no estaba, pero no sabía por qué”, contó la joven.

Además, señaló que cuando era más pequeña se dedicaba a buscar en Internet información acerca de su padre, pues en casa era poco lo que se hablaba acerca de él. “A mí me gustaba googlear a mi papá para ver qué había pasado, porque a mí no me decían las cosas y me tocó ver videos de él cuando pasó eso”, confió.

Valentina también recordó la ocasión en que un usuario de Internet le envió la autopsia de su padre, la cual vio por accidente, pues al consultar el contenido del mensaje no se imaginó que podría tratarse de ese acontecimiento.

“Una vez me mandaron la autopsia de él y yo la vi por accidente porque no sabía que era”, recordó.

A más de una década del fallecimiento de Elizalde, su hija expuso que ha tomado terapia y, en la actualidad, desea encontrarse con sus dos medias hermanas, Valeria y Gabriela, con las que expuso que siempre se llevó muy bien, pero luego de que las jóvenes emprendieran una batalla legal en contra de su abuela, Camila Valencia, en búsqueda de hacerse acreedoras de la herencia de su padre, la relación familiar se vio afectada.

“Si ellas no quieren, no las voy a presionar. Si un día quieren hablarme, yo estoy abierta a hacer las paces, mientras no pasa nada, porque siempre fuimos muy unidas y a mí papá les gustaba vernos juntas”, destacó.

