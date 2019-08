Hija de Bárbara de Regil no es fan de Rosario Tijeras

Rosario Tijeras tiene muchos fans en México y ellos han hecho posible una tercera temporada de la serie, lo curioso es que la hija adolescente de Bárbara de Regil, la protagonista, no se encuentra dentro de esos fans. La actriz dice que su hija no ve la teleserie porque no le atrae y ella no quiere obligarla, así como tampoco la obliga a que la acompañe a eventos, por ello se sorprendió mucho cuando su retoño le dijo que la acompañaría para la presentación oficial de la tercera temporada, que se estrenó este domingo por Azteca.

Vadhir Derbez promueve su filme hasta en la sopa

Vadhir Derbez promociona su nueva película hasta en la cocina, y es que el actor tuvo un buen segmento dentro del programa MasterChef dedicado a hablar del remake de Como si fuera la primera vez, incluso algunos de los seguidores del reality escribieron en redes sociales: “ya no sé si estoy viendo un reto de MasterChef o un comercial”.

Claro Video prepara un Manual para galanes

Claro Video está acelerando la producción de series para estar a la altura de la competencia streaming, por lo que, además de las series R y La negociadora, prepara en coproducción con Sony la comedia romántica Manual para galanes, que grabará en Colombia, de acuerdo con el Semanario Produ. El elenco de la historia, que se estrenará el próximo año, está encabezado por Armando Hernández (El César), Dolores Heredia (Hasta que te conocí), Martín Altomaro, Altair Jarabo y Litzy Domínguez, entre otros.