Hija adoptiva de Yolanda Ciani asegura que la actriz sí fue violentada por su hermano: "No denuncié por miedo"

Alejandra Muñoz Vergara, hija adoptiva de la fallecida actriz Yolanda Ciani, rompió el silencio sobre las declaraciones que Luis Alberto Romero, su hermano, hizo tras ser señalado de presunta violencia en contra de su madre y en las que, además, la acusó de robo.

En entrevista para el programa "Ventanenado", Alejandra aseguró que superar la partida de la mujer que más la quiso, a pesar de no llevar su sangre, ha sido algo muy difícil, sobre todo por la polémica que actualmente existe:

“Han sido días muy difíciles. Mi mamá era todo para mí. Sí mi mamá me dejó, soy hija de la persona del aseo (pero) no me avergüenzo, al contrario; mi mamá siempre fue la mejor conmigo”, dijo.





Yolanda Ciani estuvo al frente del Comité Ejecutivo de la A.N.D.A. por muchos años. Foto: EL UNIVERSAL, archivo





Lee también Alejandro Fernández se presenta con copas de más y se queda dormido en pleno concierto

Asimismo, negó que haya se hubiera alejado de Ciani por decisión propia, y que si llegó a hacerlo fue porque Luis Alberto la corrió, a punta de amenazas, de la casa en la que ambas vivían: “Yo no me salí de la casa, yo no renuncié a la casa ni dije que ya me tenía harta mi mamá. El hijo de Yolanda me corrió junto con mi hijo de 10 años, junto con la persona que era su nana, que tiene 58 años. Nos corrió de una manera espantosa”, agregó.

Sobre los motivos que el hijo biológico de la primera actriz tuvo para tratarla de esa manera, Alejandra confesó que fueron por problemas de dinero, pues los recursos comenzaron a agotarse, lo que habría desatado su furia: “Cuando él me corre de casa lo que hace es romperme mis lentes, me agarró del cuello y me amenazó, me dijo: ‘te me sales de aquí. Enséñame que no tienes un peso’. Yo nunca tuve nada qué esconder, esos ocho millones que él dice, si yo me hubiera robado ese dinero, no estaría aquí, no estaría luchando por mi mamá”.

En cuanto a las presunta violencia a la que la actriz era sometida, Muñoz Vergara no sólo confirmó esta versión; sino que reveló que ella y su pequeño también llegaron a ser víctimas: “Sí, la golpeó en varios momentos en frente de mí. Muchas veces yo me puse (enfrente) para que no le pegara a ella, y a mí me pegó una vez por el robo de unos cuadros, saco unos cuadros de la casa y me dejó horriblemente mal", explicó.

Aunque aseguró que Luis Alberto tiene muchas denuncias en su contra, admitió que ni ella ni Ciani se animaron a tomar acciones legales por el miedo en el que vivían y porque, lamentablemente, las agresiones llegaron a convertirse en algo "normal": "No denuncié por miedo. Si ahorita me está buscando, imagínate lo que es para mí vivir (así); o sea, las dos nos habíamos acostumbrado a esa vida y por miedo no hablas, pero yo me cansé a partir de que quiso golpear a mi hijo, lo agarró del cuello, porque me defendió”.

Finalmente, Muñoz Vergara manifestó que el proceso para determinar si su hermano tuvo que ver o no en la muerte de Yolanda continúa: “(En las investigaciones dicen que) Mi mamá dicen que no arrojó nada, claro que sí: le operaron la pierna derecha, la pierna izquierda está rota, el fémur, y la cadera, ¡qué casualidad!. Hay inconsistencias, es lo único que les puedo decir, y siguen haciendo la necropsia, están viendo parte de lo que es el corazón, el estómago, o sea, todo”, concluyó.

Recordemos que tras la muerte de la primera actriz, el pasado 3 de septiembre, dos personas que prefirieron quedarse en el anonimato levantaron una denuncia contra su hijo por violencia y agresión, ya que aseguraron que los golpes que este le propinaba podían haber sido la causa de su deceso.









Lee también Jay de la Cueva recibe atención médica después de sufrir un fuerte accidente en el escenario