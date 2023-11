Hell and Heaven arranca mal: reportan cancelación de bandas, retrasos y quejas con boletos

El primer día de la octava edición del festival Hell and Heaven en el Foro Pegaso de Toluca comenzó con problemas logísticos que afectaron a cientos de asistentes. Muchos no pudieron ingresar al evento hasta pasadas las 5 de la tarde, cuando ya habían pasado 12 actuaciones.

La primera mala noticia se produjo dos horas antes de que una de las bandas principales subiera al escenario. En este caso, ILL Niño canceló su participación debido a presuntos problemas logísticos y de pago por parte de la organización del Hell and Heaven, según lo anunciaron en un comunicado.

Hasta el momento, la organización no ha emitido una declaración al respecto. Para cubrir la ausencia de esta banda de metal, el Hell and Heaven agregó a Abodrock al cartel.

Aspectos del Hell And Heaven 2023. Foto: Carlos Odin/EL UNIVERSAL.

Otra banda, Espécimen, también eliminó su participación por dificultades logísticas. Mediante sus redes sociales, expresaron su solidaridad con otras agrupaciones que enfrentaron problemas similares: "Comprendemos que son situaciones logísticas vitales para la formalidad del festival", escribieron en Facebook. La noticia generó frustración entre los fans.

"Es triste porque ellos se promocionan como el festival más importante de metal Latinoamérica, y hay mucha gente que se la cree y viene ilusionada, para que pase esto, es una mentada para los fans", comentó Gerardo Sánchez, un asistente de Ciudad de México.

Aspectos del Hell And Heaven 2023. Foto: Carlos Odin/EL UNIVERSAL.

Lee también: Muere la actriz de Televisa, Adriana Laffan, a los 63 años

Además de ello, las bandas Lockjaw y Coal Chamber anunciaron que no se presentarían en el primer día de actividades, a pesar de estar programadas para tocar a partir de las 9 de la noche.

Otro detalle, fue la falta de beneficios para aquellos que compraron boletos preferentes y generales. Algunos asistentes no pudieron ingresar por un acceso diferente al festival y dentro no encontraron las ventajas por las que habían pagado.

"Es increíble. Pagué por un boleto VIP y no puedo usar el baño dentro de la zona VIP, tengo que salir y hacer fila. ¿De qué sirve pagar por este espacio?", expresó Fabiola Rosas en una entrevista con EL UNIVERSAL.

Aspectos del Hell And Heaven 2023. Foto: Carlos Odin/EL UNIVERSAL.

Lee también: Mariana Ochoa confiesa que Daniel Bisogno la engañó con Fran Meric: "Me puso el cuerno"

La preocupación aumenta a medida que avanza el evento, ya que se desconoce si bandas como Helloween se unirán a las protestas por las bandas que no recibieron el pago prometido.

"No es un festival barato, pinches boletos de 5 mil a 7 mil pesos, y para que vengas esperas ver a tu banda favorita y no puedas hacerlo, queríamos ver a una de las que si se presentó, y no pudimos alcanzar a verla porque el acceso es horrible", agregó Gerardo Sánchez.

El festival continúa con bandas como The Casualties y el público espera que actuaciones como las de In Flames y Amon Amarth valgan la pena.

Aspectos del Hell And Heaven 2023. Foto: Carlos Odin/EL UNIVERSAL.

Por otro lado, las actividades tradicionales como el festival medieval con tiro con arco y luchas de gladiadores, siguen en pie.

Aspectos del Hell And Heaven 2023. Foto: Carlos Odin/EL UNIVERSAL.

Bandas como Code Orange mantienen el entusiasmo y la emoción del público durante sus presentaciones. A pesar de los desafíos, el público sigue demostrando su pasión por el metal.

In Flames en el Hell And Heaven 2023. Foto: Carlos Odin/EL UNIVERSAL.

Lee también: Muere el hijo de diez años de Eka Daville, actor de la serie "Jessica Jones"