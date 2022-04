Héctor Parra está en bancarrota tras cumplir 10 meses en la cárcel

La hija mayor del actor Héctor Parra, Daniela Parra, declaró que, a 10 meses de que su padre fuera detenido para entrar a prisión preventiva por el delito de abuso sexual, hoy se encuentran en bancarrota debido a todo el proceso jurídico que han tenido que enfrentar.

Fue la hija mejor del intérprete, Alexa, quien respaldada por su madre, la actriz Ginny Hoffman, lo denunció por haber abusado de ella de los 6 a los 14 años. Desde entonces el actor se ha dedicado desde adentro del reclusorio Oriente a realizar distintas tareas como de carpintería y escritura, así como a estudiar derecho, pues según detalla Daniela, él prefiere pasar más tiempo detenido antes que declararse culpable sin serlo.

"Sí han pedido una cantidad de dinero que no sé, ni me importa, porque la cantidad que ellas quieran no hay y no se las voy a dar. Dentro de todo eso también viene una disculpa pública, varias cosas que no vamos a hacer porque mi papá es inocente”, dijo Daniela ante la prensa a la salida de una audiencia intermedia que se llevó a cabo en días pasados.

Debido a que en el mes de marzo tuvieron que cambiar de abogado por dificultades económicas ahora tuvieron que aplazar la audiencia al día 17 de mayo para que la nueva defensa presente las pruebas necesarias para defender al actor, así lo detalló la abogada Olivia Rubio, que representa a Alexa, la parte acusadora.

Por su parte Daniela ha ocupado sus redes sociales para mantener al tanto al público sobre la situación del proceso y no ha tenido reparo en declarar que ambos han enfrentado además de problemas económicos, algunos otros de salud mental. Héctor por ejemplo, está tomando terapia dentro del penal para controlar la depresión, entre otros padecimientos, pero su hija también está enfrentando su propia lucha desde afuera. Para ayudarse ha hecho subastas de arte y tiene un negocio de tamales.

“Mi papá y yo estamos muy seguros y tranquilos con la nueva defensa. Yo no la he pasado nada bien, de hecho, empecé con antidepresivos. Es un tema bastante extenso, no solo es mi papá en la cárcel, sino también mi hermana, la presión social... eso no me deja ni pararme de la cama”, reveló la joven.

La defensa de Héctor

El actor de "Un poquito tuyo" ha sido defendido de las acusaciones por actrices que han trabajado con él, como Aida Pierce, que también fue su pareja y Carmen Salinas, antes de fallecer en diciembre de 2021, sin embargo la autoridad determinó la medida de prisión preventiva mientras se realiza la investigación correspondiente. En la última audiencia el juez determinó qué pruebas sí entrarán en el juicio.

Daniela compartió en sus redes un número de cuenta en donde aquellos que quieran apoyarlos pueden contribuir, mientras que en la plataforma Change.org ya hay 35 mil firmas en la petición de nombre "Justicia para Héctor Parra", que aboga por la libertad de Parra.

