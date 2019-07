HBO establece récord de nominaciones a los Emmy y supera a Netflix

El canal de cable premium HBO, de AT&T Inc's, obtuvo un récord de 137 nominaciones a los Emmy, superando al servicio de streaming Netflix Inc , en lo que se ha convertido en una batalla anual por los principales premios a la televisión.

Una gran parte de las nominaciones de HBO provienen de la fantasía medieval "Game of Thrones" , que recibió 32 reconocimientos, el total más alto para una serie dramática en un solo año. La serie "Chernobyl" sobre el desastre nuclear ruso de 1986 recibió 19.

Netflix ocupó el segundo lugar con 117 nominaciones para programas que incluyen "When They See Us", un drama sobre jóvenes de la vida real, y la comedia "Russian Doll".

Los canales de televisión y los servicios de streaming compiten febrilmente por las nominaciones a los premios Emmy, lo que puede ayudar a llamar la atención sobre la programación y atraer nuevos espectadores o suscriptores.

HBO fue el consentido de los Emmy y lideró las nominaciones por 17 años. Pero en 2018, Netflix lo superó y dejó en segundo lugar al recibir 112 postulaciones frente a las 108 de HBO.

Al final, ambas cadenas terminaron en un empate con 23 premios Emmy cada una.

