Hay violencia en el mundo, pero más compasión: Dyer

En Strangers things, el upside down es el mundo del revés, una realidad o dimensión alternativa que existe en paralelo con el mundo humano. Contiene los mismos lugares e infraestructura pero es mucho más oscuro, frío y desprovisto de vida humana.

Natalia Dyer y Charlie Heaton, protagonistas de la serie, consideran que el mundo actual es una combinación de ambos, ya que aunque es un lugar violento y lleno de injusticias, también es uno en el que la inclusión gana más espacio y, con ello, el racismo y la discriminación pierden fuerza.

Lo anterior cobró más relevancia, luego de que Netflix añadiera una advertencia de violencia en la serie al coincidir el estreno con un tiroteo masivo en una escuela de Uvalde, Texas, en donde murieron 19 niños y dos adultos.

“Nuestro mundo no está en extremos, no es totalmente bueno o malo, tiene sus partes violentas, eso no lo podemos negar, aún hay injusticias, pero también es un lugar con mucha compasión en el que las diferencias hacen que podamos coexistir, que seamos más diversos e incluyentes y eso hay que celebrarlo”, indicó en entrevista Dyer, quien interpreta a Nancy Wheeler.

Esperan cerrar ciclos

Han pasado casi tres años desde la anterior temporada de Stranger things y, a pesar de grabar durante la pandemia del Covid-19, la cuarta y penúltima levantó más expectativa y se posicionó como favorita en la plataforma durante sus primeros días.

Aunque los últimos tres episodios de la temporada final llegarán en julio, para Charlie, quien interpreta a Jonathan Byers, la espera valió la pena.

“Es mucho más grande que las temporadas anteriores. El peligro vuelve a sentirse real. Comenzamos a filmar durante unas semanas a principios de 2020 y empezó la pandemia, así que nos tomamos un descanso bastante largo. Afortunadamente, pudimos regresar de la manera más segura posible en el otoño, pero eso trajo nuevos obstáculos y cosas con las que ninguno de nosotros estaba acostumbrado a trabajar, fue interesante”.

Los episodios recién estrenados dejan el camino abierto para el volumen 2 de la cuarta temporada, por lo que la presión de que el cierre esté al nivel de toda la historia, que desde 2016 es de las favoritas de la plataforma, es fuerte, señaló Heaton.

“Creo que los hermanos Duffer (escritores y directores de la serie) se llevarán la peor parte de la presión. Confío en que van a terminar la historia de la manera correcta, pero creo que hay ciertas cosas que cada miembro del elenco querrá para su propio personaje”, añadió el británico.

