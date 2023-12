“Hay que buscar unidad en Argentina”: Diego Torres

“La situación en Argentina nunca deja de ser complicada”, reflexiona el cantante Diego Torres.

El músico está listo para despedir el año en su natal Argentina, a donde viajará para recibir 2024 junto a su familia. Sin embargo no deja de lado el momento de cambio que vive su país, luego del ascenso al poder de Javier Milei, quien se convirtió en presidente el pasado 10 de diciembre.

“Somos como especialistas en crisis porque vamos saliendo de un problema y empezamos a tratar de sortear otro, pero yo creo que hay ganas en nuestro pueblo de querer salir adelante, de mejorar, no solamente en el aspecto económico que nos está sacudiendo con mucha inflación y muchos dilemas, sino en lo social”, señala.

“Deseo que mi país se vaya ordenando, que le vaya bien gobierne quien gobierne, que respetemos la democracia, el derecho al voto, que no nos peleemos en nuestras diferencias, que respetemos al otro porque piensa diferente pero no es un enemigo, mucha gente en el poder intenta dividir, ahí está aquella frase ‘divide y reinarás’, ahora hay que buscar unidad para salir adelante”, añade.

Color esperanza

El intérprete no pierde la esperanza en su pueblo y, asegura, su deseo personal de año nuevo es que Argentina salga adelante.

Pero así como hoy ve complicada la situación de su país, comparte que en el plano personal este 2023 también pasó por momentos difíciles como consecuencia de decisiones personales. Y aunque no quiere ahondar en el tema, sí deja claro que esto le deja un gran aprendizaje para despedir el año: que lo importante en su carrera musical y vida personal no es siempre ganar o tomar la decisión correcta, sino tomar el riesgo y aventurarse a lo que un nuevo camino pueda traerle.

“Aprendí que uno tiene que ser valiente para tomar decisiones, que tenemos que asumir las consecuencias pero no tenerle miedo a avanzar en la vida, sobre todo cuando las intenciones son buenas y parten desde la honestidad y un buen lugar”, cuenta.

Torres considera que a través de su música es como puede compartir ese mensaje, como en su tema “Mejor que ayer”, lanzado en agosto, o en “Las leyes de la vida”, cuyo video musical estrenó esta semana, y en el que dignifica la derrota y revalora el presente.

“No todo es la victoria y el éxito, nos caemos, nos duele, sufrimos por amor además de gozar; es hablar de esa contracara de la vida, pero después es hacerse fuerte y salir adelante, es lo que propone la canción”, comparte.

“El tiempo no es infinito, y cuando pasan los años te das cuenta que hay que valorarlo, porque no sabemos cuánto dura este viaje, porque hay cosas que después ya no vuelven atrás, eso planteo”.