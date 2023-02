El británico Harry Styles no deja de consentir y sorprender a sus seguidores, pues puede pasar de realizar tremendos meneos en el escenario a tomar agua desde su…¿zapato?.

Resulta que en redes sociales comenzó a viralizarse un extraño clip en el que se ve al intérprete de “As It Was” beber líquido de una forma muy particular, esto, mientras estaba dando un concierto en Australia como parte de su “Love on Tour”.

Si bien, la acción del famoso podría parecer nada higiénica, lo cierto es se trató de una tradición de dicho lugar.

En el video, se observa que el cantante toma su tenis luego de que los fanes comienzan a gritarle “shoey, shoey”: una tradición que históricamente se ha utilizado como un "portador de buena fortuna" o incluso para una simple novatada en alguna fiesta.

Además hay quienes aseguran: dicha acción se convirtió en un símbolo de decadencia a principios del siglo XX, aparentemente en aquel entonces bebían champán en una zapatilla de dama.

A pesar de que Styles demostraría amor por sus fanáticos, a través de ello, terminó con algunos gestos incómodos.

“Esta es una de las más desagradables tradiciones que he hecho”, dijo sobre el escenario del HBF Park, Perth, momentos antes.

En cambio, la hazaña fue bien recibida y aplaudida por los asistentes.

Tras esto, Styles retomó el rumbo de su presentación.

Aunque los australianos lo tomaron como un excelente gesto, Harry fue criticado por usuarios en redes.

“La plata, la plata, lo hace hacer a uno cosas”, “¿Por qué tú?”, “¡Qué ascooo!”, ¿Por qué tenía que ver esto?, fueron algunos de los comentarios.

Harry Styles does Australian tradition Shoey, drinking out of his shoe at his concert in Perth. pic.twitter.com/zmtPh28ZQ3

— Pop Base (@PopBase) February 20, 2023