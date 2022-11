Para muchos fans mexicanos la espera para poder ver a Harry Styles frente a frente termina esta noche, el cantante ofrecerá el primero de dos conciertos que tiene programados en la capital del país. Conseguir los boletos fue toda una odisea. La venta inició el pasado mes de febrero y como era de esperarse se agotaron en cuestión de horas.

Los más afortunados no dudaron en presumir su buena suerte; sin embargo, los que no alcanzaron a comprar sus entradas no se rindieron pues bien dicen por ahí que la esperanza es lo último que muere.

Algunos, con tal de cumplir su sueño de ver al británico, pusieron sus ilusiones y todo su dinero en los revendedores, pero por desgracia fueron estafados, según varios reportes en las redes sociales.

Varios usuarios, a través de Twitter han denunciado haber sido víctima de fraude por parte de cuentas pertenecientes a una chica de nombre Iliana, así como de El Melómano, quien habría recabado más de 150 mil pesos, con la venta externa de entradas para Styles, el festival Corona Capital, Daddy Yankee y Muse.

Respecto a Iliana, algunos jóvenes publicaron conversaciones con la chica quien ofrecía en diferentes plataformas vender entradas digitales, y después de contactarla y hacerle el depósito correspondiente, dejaba de contestar a sus mensajes: "Tengan cuidado con @iliana_lug, está estafando con boletos de Harry Styles", "Ella [email protected]

la ratera que nos estafó para los boletos de Harry Styles", son sólo algunas de las publicaciones que aparecen en la red.

Ella es @ilianagomz la ratera que nos estafó para los boletos de HARRY STYLES. #HarryStyleshref="https://twitter.com/hashtag/harrystylesmexico?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#harrystylesmexico pic.twitter.com/OLwllE7qjQ — Matahari (@mariolmtz96) November 24, 2022

Sobre el caso de El Melómano, ha tomado tintes mucho más serios, ya que el sujeto llamado Alejandro aseguró que entregaría las entradas, pero que se había retrasado por problemas familiares, posteriormente lanzó un comunicado en sus redes agradeciendo la comprensión de sus clientes. Aunque algunos siguieron creyendo en él, otros comenzaron a dudar y hasta el momento no ha dado la cara.

Incluso, ya ha comenzado una campaña para pedirle al influencer devolver el dinero o cumplir con lo prometido.

ANUNCIÓ Nos vemos en la penosa situación en hacer la denuncia más grande hasta el día de hoy y solicitar que todos los afectados se manifiesten en este tweet.#FraudeXElMelómano pic.twitter.com/n96fap9a6q — boletosMX (@boletosMX_) November 24, 2022

Cabe destacara que Ticketmaster no se ha pronunciado al respecto de este caso, pero no es la primera vez que algo así sucede, hace semanas una usuaria de nombre Miroslava también presumió a ver vendido más de 100 entradas para el Corona Capital, asegurando que los boletos le habían sido entregados por parte de la empresa; sin embargo Ticketmaster negó el asunto y procedió legalmente contra la joven.

