"Harry & Meghan". Las revelaciones que vienen en el esperado final del documental de Netflix

Desde acusarlos de mentir hasta denunciar una "guerra contra Meghan", el príncipe Enrique y su esposa estadounidense suben el tono contra la familia real británica en la esperada segunda y última entrega de su documental en Netflix el jueves.

Tras el éxito de los tres primeros episodios, en los que los duques de Sussex arremetieron principalmente contra la prensa sensacionalista británica por su trato a la exactriz mestiza, la pareja parece apuntar ahora al Palacio de Buckingham y al príncipe Guillermo -heredero al trono y hermano mayor de Enrique- para justificar su sorprendente salida de la monarquía en 2020.

En dos nuevos tráilers publicados en los últimos días, se ve a Meghan diciendo: "No sólo me echaron a los lobos, me utilizaron para alimentar a los lobos".

Su abogada Jenny Afia insiste en este punto, diciendo que "había una verdadera guerra contra Meghan" y que vio "pruebas de que hubo informaciones procedentes del palacio contra Enrique y Meghan en beneficio de otras personas".

"Les parece normal mentir para proteger a mi hermano, pero no estaban dispuestos a decir la verdad para protegernos a nosotros", asegura el príncipe refiriéndose a Guillermo, de 40 años.

El duque de Sussex, de 38 años, que publicará su libro de memorias "Spare" (Recambio) en enero, también se graba a sí mismo con su teléfono móvil mientras abandona el Reino Unido y denuncia el "robo de la libertad".

Estos nuevos episodios pueden resultar explosivos para la realeza, en un periodo crucial tres meses después de la muerte de Isabel II y la llegada al trono de Carlos III.

"Como esperábamos desde la semana pasada, se han quitado los guantes", escribe la corresponsal real del Daily Mail, Rebecca English.

Para su colega de ITV Chris Ship, el asunto "se vuelve sucio". "Este tráiler sugiere que (Enrique) va a culpar a su hermano, o al menos a su entorno, de algunas de las historias sobre los Sussex que han salido en la prensa. Se trata de una escalada considerable", añadió.

Lee también: Anel Noreña amenaza a su hija Marysol, si usa nombre de José José "le voy a tener que cobrar"

La reacción al documental

De momento, el palacio no ha hecho ningún comentario sobre el contenido del documental.

Pero si las acusaciones vertidas en la última parte son serias, Buckingham podría verse obligado a romper su silencio esta vez.

Carlos III, la reina consorte Camila, Guillermo y su esposa Catalina tienen previsto mostrar la unidad de la familia real asistiendo juntos el jueves al concierto real de Navidad en la Abadía de Westminster, que será televisado durante las fiestas.

Y el martes, el servicio de prensa de Catalina y Guillermo publicó una foto de la pareja preferida de la prensa sensacionalista británica vistiendo pantalones vaqueros, sonrientes y relajados mientras caminaban con sus hijos por la finca real de Sandringham. Muy lejos de la imagen formal y privada que retrata de ellos Meghan en el documental.

Los tres primeros episodios de la serie producida por Netflix totalizaron 81,55 millones de horas de visionado, la mayor cifra jamás alcanzada por un documental en su primera semana de estreno, según la plataforma de streaming.

Pero en el Reino Unido, la popularidad de Enrique y Meghan volvió a caer justo antes del estreno del documental, pese a que ya eran los miembros de la realeza más impopulares después del príncipe Andrés, protagonista de un escándalo sexual en los últimos años.

La prensa británica los vapuleó tras los primeros episodios, acusándolos de "indecencia" y de "atentar contra el legado de la reina" Isabel II, en particular al criticar a la Commonwealth, a la que ella mostró gran apego durante sus 70 años de reinado.

Algunos medios ya lo consideran "un punto de no retorno" en el distanciamiento de Enrique respecto a Carlos III y Guillermo. Una reconciliación parece ahora improbable, seis meses antes de la coronación oficial de su padre.



rad