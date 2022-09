Hanson, nostalgia y emoción en el inicio de su gira por Latinoamérica en la CDMX

La última vez que los Hanson pisaron tierras mexicanas fue hace más de 22 años, sin embargo, el tiempo parece no haber trascurrido en los corazones de sus fans, pue son sólo los siguen recordando, el cariño que sienten por ellos continúa intacto; algo que ellos mismos pudieron comprobar durante el concierto que ofrecieron la noche de este domingo, en el auditorio Blackberry de la Ciudad de México.

Fue precisamente la capital de nuestro país el sitio elegido por la banda estadounidense para arrancar con su gira por Latinoamérica y promover su más reciente disco “Red Green Blue”, el cual le dio nombre a su tour.

Durante la velada, que compartieron con poco más de 2 mil 500 personas, los hermanos Isaac, Taylor y Zac lograron llevar a sus fans de regreso a la adolescencia y la nostalgia, además de la buena música, podía sentirse en el aire.

A lo largo de 120 minutos, la agrupación originaria de Oklahoma puso a saltar y a cantar a los treintañeros, adolescentes y hasta niños con temas como “I´ve got soul”, “Where´s the love”, “Minute without you”, “Thinking of you”, su clásico “If only”.

“Buenas noches, ¿cómo están? Qué hermosa noche en la Ciudad de México ¿se la están pasando bien?”, preguntó el trío entre gritos, priopos y los gritos de sus seguidoras.

Los elementos de seguridad no dejaron ingresar tres muñecos que iban a ser obsequiados al grupo, dos Dr. Simi vestidos como ellos y una “María” de trapo, pero esto no fue impedimento para que Hanson recibiera varios presentes, entre ellos flores de papel que les fueron arrojadas durante toda la noche y que recibieron con gusto.

Por supuesto que sonaron varias canciones de su nuevo disco como por ejemplo “Write you a song” que Isaac escribió para su hija.

Aprovechando su visita en México, Hanson visitó Garibaldi, donde no sólo disfrutaron del mariachi, también tomaron el clásico tequila.

“Estamos encantados de estar en México para dar inicio a la etapa latinoamericana del RGB World Tour. Lo hicimos hasta el final, con sombreros y tragos de tequila ¡Salud!”, escribieron en sus redes sociales.



Los hermanos aprovecharon para pasa run buen rato en Garibaldi Foto: Instagram

