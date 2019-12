“This is Halloween”, el villancico de horror que se canta en Navidad

"This is Halloween" es una de las frases más entonadas en Navidad. Evidentemente no es un villancico, no tiene la melosidad acostumbrada de estas fechas y no trata propiamente de la época decembrina pero debido al éxito de la película The nightmare before Christmas, de Tim Burton, esta canción es un clásico desde 1993.

El extraño mundo de Jack, como es conocida la película en Latinoamérica, cuenta con un soundtrack compuesto por Danny Elfman y que se ha doblado a 20 idiomas.

“De entrada, la película es un musical, no es la musicalización típica de cine, aquí la música es absolutamente esencial, porque los personajes la están cantando”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL el compositor Felipe Pérez Santiago, quien fue guitarrista de la orquesta que tocó junto a Danny Elfman en el concierto de 2017 en la Ciudad de México.

Con versiones en inglés, español, alemán, japonés, francés, ruso, polaco, sueco y hasta en hebreo, Jack Skellington, el Rey de la Ciudad de Halloween, ha hecho cantar a millones de personas alrededor del mundo y el responsable es Danny Elfman.

“Como compositor tienes que mantener tu identidad, la música tiene que sonar bien, pero nunca se debe olvidar que estamos en función de una imagen”, dice Pérez Santiago.

Al final, la canción tiene un mensaje de amor, amistad y lucha por los sueños que hacen de Jack un esqueleto muy navideño.