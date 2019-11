Hacer la serie 'Hernán' terminó en enamoramiento: Miguel Ángel Amor

En la serie “Hernán”, el actor español Miguel Ángel Amor interpreta a Bernal Díaz del Castillo, el conquistador español que escribió sobre el encuentro de dos mundos, sobre la majestuosidad de Tenochtitlan y sobre su caída. Sin embargo, existen teorías que refieren que Bernal Díaz del Castillo no escribió esta crónica y que fue el mismo Hernán Cortés quien puso en papel y con maestría lo que veía, claro, bajo otro nombre.

“Al investigar sobre el personaje descubrí estas hipótesis que surgieron a partir de datos históricos, dudas de si Bernal realmente escribió eso. Yo tengo una dualidad muy grande porque al leer La historia verdadera de la conquista de la Nueva España, la crónica que escribió Bernal, es verdad que las descripciones son tan exhaustivas y tan milimétricas que me generaba muchas dudas, pero después de interpretarlo te puedo decir que yo pienso que sí lo hizo, pero ya con una conexión actoral con el personaje”.

Esta teoría proviene del historiador francés Christian Duverger, pero también ha sido cuestionado al respecto.

Cuando a Miguel Ángel le dieron el personaje para la serie de Dopamine (casa productora de contenidos Premium de grupo Salinas), viajó por primera vez a México y recorrió sus calles, se sorprendió de esa mezcla de épocas: una ciudad prehispánica conviviendo con una colonial y con una moderna. También vio cuadros con descripciones de Bernal, y eso lo impactó más, por lo que afirma, su trabajo como actor “comenzó siendo una investigación y terminó como enamoramiento”.

“El día que fuimos al museo del Templo Mayor, en la fachada hay tres textos, uno de ellos es de Bernal, recuerdo llegar y leer ese texto enorme y me di cuenta de la responsabilidad y la belleza de interpretar a un personaje que tuvo la necesidad de escribir lo que veía para desahogarse y el querer contarle a España la belleza de lo que estaba viendo”.

También lee: Óscar Jaenada: de Luisito Rey a Hernán Cortés

También sintió tristeza porque ya casi nada sobrevive de la Gran Tenochtitlan.

“Recuerdo ir a ver el Templo Mayor en mi primera semana en México y no poder verlo porque se había construido la catedral encima, no poder ver algo tan espectacular como tenía que ser, pensé en cómo somos los seres humanos, me apenó al igual que me impactó mucho Teotihuacán, para mí es el lugar más espectacular”.

Enamorado del México prehispánico, de la cultura que se mantiene en el país, Miguel Ángel define como muy buena su experiencia con la serie y muy buena su experiencia en México, la ciudad más grande en la que ha estado hasta ahora. También comparte que como parte del proceso de filmación, hicieron algunos rituales con mucho respeto.

“Yo hice un temazcal y este tipo de rituales, me parece fascinante que todavía podamos tenerlos”.

También lee: Óscar Jaenada ya quiere ver a Javier Bardem como Hernán Cortés

"Hernán" se estrenó este 21 de noviembre en Amazon Prime Video; este 22 por History (Colombia, México y Venezuela), mientras que el mismo canal la transmitirá el 24 en Chile y Argentina. El domingo a las 22 hrs. se estrenará por Azteca 7.

Cada capítulo de la serie está dedicado a un personaje, y el cuarto se centra en Bernal Díaz del Castillo, un personaje cuyas hipótesis alrededor lo vuelven interesante.

rad