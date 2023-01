Gustavo Adolfo Infante tuvo un incómodo momento con una entrevistada por no estar informado

Gustavo Adolfo Infante ha vuelto a quedar en el ojo de la tormenta. Esta vez fue por no tener la información correcta. La situación derivó en un incómodo momento mientras estaba en su programa. La invitada no dudó en confrontarlo en vivo y hasta lo mandó a googlear en Wikipedia tras su indignación.

Todo comenzó cuando Gustavo Adolfo Infante entrevistaba a la cantante argentina Karen Souza. El periodista no tenía claro un dato sobre la artista y ella se sintió molesta. Es que se supone que él debió hacer su trabajo de tener toda la información a mano antes de comenzar a hacerle sus preguntas.

“Me arrepentí de recibirla”, llegó a opinar Gustavo Adolfo Infante en su cuenta de Twitter. Karen Souza es famosa por innovar en el mundo del jazz. Sus inicios se remontan al año 2000 cuando se inició como DJ. Sin embargo, pese a su fama el periodista quiso saber por su estado civil ya que llegó a opinar que si estaba o no en pareja podía llegar a influir en su estado de ánimo y este en su proceso creativo.

Fue por ello que Gustavo Adolfo Infante le preguntó si estaba casada. “Wikipedia, ¿qué dice?”, le respondió sorprendida Souza. “Wikipedia no lo he checado, pero, ¿tú qué dices?”, insistió el periodista de espectáculos. Sin embargo, muy incómoda la artista argentina le dejó en claro que no era necesario estar en una relación para sentirse inspirada.



Me arrepentí de recibirla https://t.co/agQg28IAjL — GUSTAVO ADOLFO INFANTE (@GAINFANTE) January 3, 2023

“Mientras yo siga teniendo inspiración para hacer canciones, todo bien”, apuntó Karen Souza. Los usuarios en las redes sociales no tardaron en reaccionar ante las preguntas del periodista y en cómo intentó sacarla rápidamente del aire tras sus respuestas. “Con esas preguntas p..., ¿Cómo no iba a tener esa actitud la entrevistada?”, sostuvo un internauta que avaló la parada en seco que le dio.