El reto que lanzó esta mañana Guillermo del Toro a una aerolínea nacional para otorgar 10 vuelos gratuitos anuales a mexicanos destacados, sigue el camino de ayuda social que el cineasta ha emprendido en los últimos años.

"Yo le atoro, ¿cómo lo ven?, ¿le entran?. DM por aquí", escribió el director de "La forma del agua" y "El laberinto del fauno", en su cuenta de Twitter.



Ante la respuesta positiva de la aerolínea, cientos de usuarios alabaron al llamado "Gordo", asegurando que hace más por México, que todos los políticos del país.

"Feliz cumpleaños sr. presidente de todos nuestros corazones", apuntó el usuario LuisValleEpidememeólogo, subiendo una fotografía del tapatío con la bandera tricolor.

"Ustedes los jóvenes están en la edad exacta de la desesperación. Yo nunca me sentí más acabado y viejo que a los veintitantos. Decía ‘ya me pasó la vida y no hice nada’. Pero estoy aquí para decirles que no: tienen un chingo de tiempo".

